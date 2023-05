ČEKAM TRI DANA I STIŽE MI PORUKA: Marija Kulić posle diskvalifikacije bijesna kao ris

Marija Kulić se oglasila posle diskvalifikacije iz Zadruge i iznijela svoju stranu priče u kojoj tvrdi da nije samoinicijativno napustila rijaliti.

Marija Kulić je nedavno diskvalifikovana iz Zadruge, a tvrdi da joj je ova odluka saopštena kada je najmanje očekivala, jer je navodno dogovor između nje i produkcije bio da se vrati u rijaliti. Izbačena je nakon što je diskvalifikovana i njena ćerka Miljana Kulić, koja televiziji Pink duguje 100.000 evra.

Kako se pisalo u medijima, Marija je navodno diskvalifikovana jer se nakon ljekarske kontrole zadržala samoinicijativno van rijalitija sedam dana, a Kulićeva tvrdi da to nije istina. Objasnila je svoju stranu priče u kojoj navodi da je prevarena.

"Samo su jedan dan došli iz produkcije s nalogom da sam pozvana iz Centra za socijalni rad, navodno zbog toga što je Željko sniman u rijalitiju i što je to emitovano u lajvu. Ja dođem, a oni kažu: 'Nikakav poziv nije poslat'. Bila sam u Centru za socijalni rad, završila sam i kažu mi da me nisu zvali, ali kad sam već došla rekli su da Željko može da se vrati sa mnom u rijaliti, ali da ne smiju više da ga snimaju. Produkciji sam rekla da ga ne puštaju više na televiziji. Producentkinja kaže: 'Dobro, sačekaj, sastanci su u toku, javiće ti kada se vraćaš'. Ja pitam, da znam da li da se pakujem, da li se večeras vraćam, oni opet ponavljaju da će me zvati kada se završe sastanci i da čekam kod kuće", ispričala je Marija Kulić.

"Čekam tri dana, i posle tri dana mi stiže poruka od produkcije: 'Nema potrebe da se vraćaš, vrati pare'. Ja je pitam: 'Kakve pare da vratim?'. Oni su mi inače dali honorar za dva mjeseca unapred, a ja odsedjela tri nedelje, ostalo je još pet nedelja. Ja im kažem da imam ugovor i da sam pare već uložila u izgradnju stana, a drugo, ja nisam ni pobjegla, niti sam samoinicijativno napustila Zadrugu. Oni su mene na prevaru izveli i dogodila se ova situacija. Trebalo je otvoreno da mi kažu o čemu se radi, a ne na prevaru. I šta su smislili onda... Pišu da sam otišla na kontrolu. Meni uopšte taj dan nije bio za kontrolu, već sam otišla u Centar za socijalni rad, da vidim zašto me ljudi zovu. Međutim, oni me uopšte nisu zvali. Ja kažem - nema problema, ali pare ne mogu da vratim, jer sam ih odmah dala suprugu i uložila u ratu. Nisam pobjegla, niti su me diskvalifikovali zbog nekog prekršaja. Kao budala kod kuće čekam tri dana, ni dijete ne ide u vrtić, i oni posle tri dana kažu: 'Ne moraš da se vraćaš, vrati pare'... E, od toga nema ništa!", poručila je Marija, koja kaže i da će im se obratiti sudskim putem.

"Na svaka dva mjeseca su mi isplaćivali honorar. Dali su mi pare na ruke, ja nisam diskvalifikovana. Tražila sam da pošaljem čoveka da mi pokupi stvari koje su tamo, oni kažu - javiće za koji minut. Ja zovem sutradan producenta, kako bih pokupila Željkove igračke i svoje stvari, samo na rampu da mi iznesu. Posle mi javlja da produkcija ne dozvoljava da se iznesu stvari. Imala sam odličan odnos s produkcijom i nisam mogla ni da naslutim da mogu da odrade takvu prevaru, a posebno da idu preko djeteta, koje je juče cio dan plakalo zbog igrački za koje se vezalo. Moraću da idem preko suda, zvala sam policijsku upravu i rekli su mi da stvari mogu da mi vrate samo s advokatom, preko suda. Kontaktirala sam i advokata, šta da radim... To je prevara", smatra Marija Kulić.