SLAGAO SAŠU POPOVIĆA DA JE U AUSTRALIJI, A BIO NA LIJEČENJU! Zvijezdu Granda spasio član žirija -"Uživao sam u alkoholu"

Aleksandar Josifovski ispričao je svoju životnu priču o tome kako je uspio da se izbori s alkoholizmom, a u tome mu je pomogao Đorđe David.

Aleksandar Josifovski, učesnik Zvezda Granda čija je životna priča rasplakala njegovog mentora Đorđa Davida, iskreno je progovorio o tome kako mu je roker pomogao, ali i priznao da je slagao Sašu Popovića kada se jednog dana nije pojavio na snimanju.

Pjevač je imao problema s alkoholom koji je stalno konzumirao, a zahvaljujući Đorđu Davidu odlučio je da se konačno izbori s tim i u tome je istrajao, pa danas, kako kaže, pije samo vodu.

"Sve je počelo u tinejdžerskom dobu, da se vidi, da se proba. Moja priča je... Kao tinejdžer sam imao bend, počeo sam sa 15 godina da se bavim muzikom, a nisam odmah postao alkoholičar. Jedna stvar, moja situacija je bila spontana, idemo, sviramo, tako sam upao. Ja sam volio alkohol, uživao u tome, na kraju je došlo pretjerivanje. Prvo sam sebi čovjek treba da prizna problem, da bi pomogao sebi. Bila je ta početna priča, a četiri godine ima kako sam ušao u Zvezde Granda. Bila je ta prva sezona, gde sam ispao u četvrtfinalu. Sledeće godine sam se prijavio, a tad sam pio. Stvari nisu išle najbolje, to je bio neki moj teret, nisam to znao tad, živio sam u iluziji. Neke stvari su dosta interesantne, da iluziju pretvoriš u realnost. Uvjek ću da kažem, ko zna da pije, neka pije, ko ne zna, neka ne pije i to je kraj. Alkohol je uvjek dostupan. Meni su Zvezde Granda promijenile život", ispričao je pjevač i priznao da je Đorđe David bio taj koji mu je pomogao da se izvuče iz kandži poroka.

"Đorđe David je dolazio u kliniku", rekao je pjevač koji je uzeo takozvane blokatore na nagovor poznatog rokera. "Slagali smo Popovića i Grand da smo u Australiji. Dok sam tamo bio, Đorđe se javio i rekao mi da se ne brinem, samo da riješimo problem. Preskočio sam krug zbog pasoša, kao, pošto sam ja rođen u Australiji. Bila je priča da sam u Australiji, a bio sam na klinici. Svjestan sam da mogu bez alkohola, sviram, idem po kafićima, moj bend je tu, svi piju, ja pijem vodu! To je to. Sad smo bili prije neki dan, oni piju, kažu meni je sigurno dosadno, ja im kažem: 'Popijte vi još, pa da me stignete'", ispričao je Aleksandar.