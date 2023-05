Otac dječaka koji je počinio masakr u školi na Vračaru kaže da je imao dozvole za oružje iz kog je pucao njegov sin.

Izvor: Printscreen/Društvene mreže

Otac dječaka (13) iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", koji je osumnjičen da je juče oko 8. 40 časova ubio 8 učenika, čuvara i ranio 7 osoba potvrdio je da je imao dozvolu za oružje koje je njegov sin koristio tokom masovne pucnjave.

Na saslušanju je rekao da je u sefu držao puške i pištolje, da je sve bilo pod šifrom i kako mu nije poznato kako je njegov sin istu saznao.

"Priznao je da je sina sa 12 godina vodio u streljanu i rekao koju. Otac je rekao da se njegov sin osjećao odbačeno, ali da ništa nije primijetio. Sin mu je često govorio da se nije uklapao u društvo", kaže izvor Informera.

Dječak je saslušan u prisustvu majke, a kako je rekao Nikola Uskoković iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, on je predat radnicima Centra za socijalni rad. Kako je juče naveo šef beogradske policije, Veselin Milić, dječak je u razgovoru u prisustvu Centra za socijalni rad izjavio da je bio ignorisan od strane društva u kojem se nalazio, i da je kroz svoj društveni život bio izopšten od komunikacije i igre na odmoru ili ekskurziji, i da ga je to navelo da kroz svoje misli i radnje učini to.

Podsjećamo, ocu je je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je da je izvršio teško krivično djelo protiv opšte sigurnosti.

Dr Bojić o kolegi

Prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" svojevremeno je radio sa ocem dječaka koji je rano izvršio krvavi pir.

Za medije je istakao da je u šoku nakon masakra u beogradskoj školi, koji je počinio sin doktora koji je do prije dvije godine radio sa dr Bojićem. On je istakao da za oca osumnjičenog dječaka nema negativne riječi, te da je prilično i neprijatno iznenađen događajem koji je potresao sve.

"Ne mogu da dođem sebi, ne razumijem šta se dogodilo. O ocu tog dječaka sve najbolje mogu da kažem. On je sjajan i doktor i čovjek. A o kolegi doktoru mogu da kažem samo najbolje - izvanredan čovjek i stručnjak, sjajan je odnos imao prema kolegama i prema pacijentima. Do prije dvije godine je radio kod nas, dijete nikada u životu nisam vidio - kaže za Kurir Bojić.

Dječak na saslušanju miran

Dječak koji je pucao na svoj razred bio je potpuno hladnokrvan, kao da se ni trunku ne kaje. Kako se saznaje iz istrage, njemu se ruke nisu tresle, bio je sasvim smiren, bez ikakvog izraza lica. Takođe, gotovo sve žrtve su bile pogođene jednim hicem, što pokazuje da je bio nevjerovatno precizan.

Učenik je išao u jednu od najboljih škola u Srbiji, bio je izvaredan đak, a priznao je da je zločin planirao čitavih mjesec dana. Đaci su ga kako je rekao predsjednik na konferenciji zadirkivali i nije se lako uvijek uklapao. Imao je široki spektar interesovanja i želio je da postane astrofizičar.