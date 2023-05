NIKOLINA PIŠEK NA SUDU ZBOG 250.000 €! Optužila vlasnika vile da joj je UKRAO NAKIT i NOVAC!

Uz sve porodične i finansijske probleme koji su snašli Nikolinu Pišek nakon smrti supruga Vidoja Ristovića, uskoro je očekuje i prvo ročište na Opšinskom sudu u Splitu.

Izvor: Printscreen/Instagram

Kako je Nikolina i sama navodila u to vrijeme, riječ je o vrijednosti većoj od 250.000 eura. Iz Opšinskog državnog odvjetništva u Splitu naveli su za hrvatske medije da su još 30. decembra prošle godine, nakon sprovedenog istraživanja, podigli optužnicu protiv državljanina Republike Slovenije zbog kaznenog djela krađe.

Riječ je o vlasniku vile, kojeg je Nikolina odmah nakon nemilog sukoba s njim javno prozvala i prijavila zbog nestanka dragocenosti.

Inače, kako su podsetili mediji, luksuzno ljetovanje ovog para u Kaštelima završilo je njihovim dramatičnim izbacivanjem iz kuće nakon što je vlasnik vile zaključio da su počinili ogromnu štetu na imanju, da su doveli više pasa nego što je najavljeno prilikom rezervacije, kao i afričkog ježa, koji je širio nesnosni miris po cijeloj kući. Pišek je u jednom intervjuu koju je dala nakon ljetovanja demantovala da su demolirali vilu. Rekla je da je vlasnik vile svakodnevno dolazio u inspekciju tokom njihovog boravka, što im je jako smetalo, pa su od agencije tražili da se to prekine. Takođe je izjavila i da je primjetila da vlasnik vile ima ključ od sefa, zbog čega su oni vrijedan nakit i satove, kao i novac, sakrili u drugim dijelovima vile.

Izvor: Printscreen

Jedne večeri par je s društvom otišao na večeru u Split, a nakon povratka u vilu na rampi ih je dočekalo obezbjeđenje, koje im je zabranilo ulazak. Došlo je do verbalnog sukoba, raznih međusobnih uvreda, uključujući i one po nacionalnoj osnovi, prijetnji i fizičkog obračuna, nakon čega su i vlasnik vile, Vidoje i Nikolina završili u policiji. Vidoje je cijelu noć proveo u stanici, a Nikolina je na ispitivanju bila 10 sati. Nakon kriminalističkog istraživanja iz PU splitsko-dalmatinske prijavu su podigli protiv Ristovića, i to zbog krivičnog djela prijetnje koje je uputio vlasniku vile rekavši mu da će mu odrezati glavu i zapaliti kuću. Prema njegovim riječima, Vidoje je tu noć nasrnuo i na njegovu suprugu. S druge strane, bračni par Ristović prijavio je vlasnika vile zbog nestanka dragocjenosti koje nisu pronašli tokom pakovanja stvari.

"Prvo ročište trebalo bi biti uskoro, tokom maja, najkasnije juna", rekao je Vinko Ljubičić, advokat Nikoline Pišek.

U Opšinskom sudu u Splitu kažu kako je sjednica optužnog veća na kojoj se odlučivalo o osnovi optužnice bila zakazana za 21. april ove godine i kako je optužnica potvrđena.

Vlasnik vile je, navode hrvatski mediji, od prije poznat pravosudnim organima. Protiv njega je, zbog utaje poreza u aferi fiktivne trgovine zlatom, prije nekoliko godina postupak pokrenulo Državno odvjetništvo u Varaždinu. Za krivično djelo krađe, ako bude osuđen, može dobiti od šest mjeseci do pet godina zatvora.