PRIJE NEGO ŠTO JE POSTALA PJEVAČICA EMINA JE RADILA ZA OVU POZNATU DAMU! Pomogla joj da započne karijeru

Emina Jahović, prije nego što je započela svoju pjevačku karijeru, radila je kao voditeljka vremenske prognoze na televiziji čiji su vlasnici bili Elma Sinanović i njen suprug, a pjevačica joj je pomogla kasnije da uplovi u muzičke vode.

Izvor: Instagram/yaemina

Pjevačica Elma Sinanović prije nego što je započela svoju muzičku karijeru, završila je fakultet u Novom Pazaru i diplomirala novinarstvo, a nakon studija želja joj je bila da bude profesorka engleskog jezika, međutim, put ju je odveo na drugu stranu. Ona je zahvaljujući svom pokojnom suprugu započela svoju muzičku karijeru i posvetila se pjevanju.

"Suprug je bio moja najveće podrška i vjetar u leđa, da nije bilo njega, ne znam ni da li bi se bavila muzikom. On je uvijek bio taj koji me je gurao da snimam. U početku, što se tiče tih tekstova i saradnika, nisam mogla da postignem to što sam željela. Tek posle trećeg CD-a mi se nekako izbistrilo sve i onda sam počela da slušam muziku", rekla je Elma na televiziji "K1".

"Emina je bila najljepša voditeljka vremenske prognoze ikada, na bilo kojoj televiziji. Bila je kao bombonica. Kratko joj je to bilo interesantno. Željela je uvijek da pjeva i ja sam joj pomogla da dođe do Dina Merlina. Bilo je tih razgovora, gdje su joj našli neke crnogorske kompozitore, ali ja sam odmah rekla da to ne rade i da je odvedu kod njega. Ljudi su me poslušali i u startu je napravila to što treba", otkrila je Elma.