ON VARA, ONA SE DRUŽI SA DADILJOM: Tijana Ajfon oplelela po Subotićki - "Peci bih iskopala oči da sam na njenom mjestu"

Starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, progovorila o bivšoj prijateljici Aleksandri Subotić

Izvor: Instagram/ticamaksimovic/suboticss

Prošle godine glavna vijest u trač rubrikama bila je preljuba Pece Raspopovića, nevjenčanog supruga Aleksandre Subotić, koji ju je prevario s njenom najboljom drugaricom Majom Marinković.

Aleksandra je tada na Instagramu plakala i govorila o izdaji, da bi samo par mjeseci kasnije oprostila suprugu i nastavila da objavljuje njihove zajedničke slike.

Sada je o ovoj situaciji govorila njena bivša prijateljica Tijana Ajfon, koja je otkrila pozadinu sukoba sa Subotićkom i rekla šta bi uradila da se našla na njenom mjestu.

"Ja nisam imala ni sa kim okršaj. Stala sam na Majinu stranu jer sam sa Majom u tom trenutku bolja. Ja Aleksandru nisam prozivala. To što je ona mene malo pecnula, ja sam samo prokomentarisala. Djevojka se druži samo sa svojom dadiljom i to je to", rekla je Tijana i istakla da nema ništa protiv Subotićke.

"Dan danas imam lijepo mišljenje o njom i nemam ništa protiv nje. Ona je mene prva blokirala. Što se mene tiče da je sretnem na ulici i da mi se javi i ja bih se njoj javila i nemam taj problem. Djevojka živi svoj život ".

Tijana je potom rekla i da je Aleksandrino pravo da oprosti suprugu ako to želi.

"Uhvatili se svi, Aleksandra je oprostila prevaru. Pa neka je, ako voli neka je oprostila. Zašto komentarišemo to? Ja na primjer ne bih oprostila. Ali ona je u drugoj situaciji. Preselila se u drugi grad, napustila je svoj rodni grad, ima dijete sa tim čovjekom. Možda bih i ja u toj situaciji oprostila, ipak je ljudski praštati. Međutim, iz ove tačke gledišta oči bi mu izvadila".