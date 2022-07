MA, TO SVI RADE SAMO SE NE ZNA: Starleta podržala Majinu aferu - "Da je valjalo, to ni Bog otac ne bi mogao da rastavi"

Tijana Ajfon o Maji Marinković.

Nekadašnja učesnica rijalitija Maja Marinković, prvi put se pojavila u javnosti nakon skandala s mužem Aleksandre Subotić.

Ona je došla na proslavu 30. rođendana Tijane Ajfon, koja je sad otkrila da "Maja ima njenu punu podršku".

"Ne kažem vama lično, ali svako treba da gleda u svoje dvorište. To što je ona javna ličnost i to što se nešto desilo, pa je to odjeknulo. Ljudi moji, svašta se dešava kod ljudi koji nisu poznati.. ona je moja najbolja drugarica i ja nju podržavam. Šta god uradila, ona je moja drugarica, ja ću nju uvijek podržavati, a svako neka gleda šta je uradio u prošlosti i šta vraća život", rekla je Tijana i nastavila:

"Ona ne može da uzme tuđe, ako je to nešto bilo lijepo.. Što meni neko ne može da rasturi nešto? Ja to čuvam i držim na oku, tako da to da je nešto valjalo ne bi mogao bog otac da rasturi, a ne Maja. Ona je tu najmanje kriva... To se desilo. Ne daj bože meni da se desi, ako ste vi srećni, putujte...".

Pogledajte:

Ovako se Maja provodila na rođendanu: