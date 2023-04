ATRAKTIVNE BLIZNAKINJE GLEDALE NIKOLU JOKIĆA! Koledž košarkašice bile odmah pored terena - prate ih MILIONI! (FOTO)

Do skoro su se bavile košarkom, ali je ogromna popularnost uticala na njihovu odluku da isprobaju i nešto drugo.

Poznate face nisu nikakva novost na NBA mečevima, ali se njihovo pojavljivanje u prvim redovima pored terena uvek dobro isprati, kako u medijima u SAD, tako i širom sveta. Kada bliznakinje Kavinder, nekada košarkašice i koledž senzacije u timovima iz Kalifornije i sa Floride posete meč Denvera u plej-ofu, pažnja koju privuku bude ogromna.

Hejli i Hana, devojke koje su na kraju prethodne školske godine odlučile da završe košarkašku karijeru na koledžu Floridu i okrenu se drugim izazovima, gledale su kako Nikola Jokić i ekipa gaze Finiks Sanse u polufinalu Zapadne konferencije. Imale su šta da vide i u čemu da uživaju, sasvim sigurno su zadovoljne napustile dvoranu, a fotografiju sa lica mesta "uhvatio" je zvanični Tviter profil tima iz Kolorada.

Pristojno obučene su pratile meč i to nije bilo izdanje na kakvo su inače navikle fanove, ali je poseta Koloradu izazvala mnogo pažnje. Navijači na društvenim mrežama raspravljaju da li su to sestre Kavinder postale navijačice Denvera i da li možda upravo Nikolu Jokića bodre do prvog NBA prstena. Pogledajte kako izgleda Hana Kavinder:

Inače, sestre Kavinder su rođene u Indijani, ali ih je košarkaška karijera vodila širom zemlje. Srednju školu u kojoj su ozbiljnije počele da igraju košarku i tako privukle pažnju završile su u Arizoni, zatim počele da studiraju u Kaliforniji, a na kraju se preselile na Floridu. Svuda su privlačile mnogo pažnje - kao i na društvenim mrežama, Hejli ima 690 hiljada pratilaca, Hana preko 670 hiljada, a njihov zajednički instagram profil više od 220.000! Ovo je Hejli Kavinder, jedna od sestara bliznakinja:

Prethodnih meseci se pričalo o tome da će, nakon što su rešile da prekinu sa igranjem košarke na koledžu, svoj život posvetiti profesionalnom rvanju. Navodno su Hejli i Hana zainteresovane da se kroz trening kamp domognu ugovora u organizaciji WWE, a zatim da kao kečerke na neki način ostanu u sportu. Ukoliko se to desi njihova ogromna baza pratilaca na društvenim mrežama i dalje će imati priliku da prati svaki korak bliznakinja Kavinder.