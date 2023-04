TVOJ FETIŠ JE DA OTIMAŠ ZAUZETE MUŠKARCE! Anđela sasula Maji sve u lice - ovo niko nije očekivao, u kući NASTAO MUK!

Anđela Đuričić javno je iznijela svoje mišljenje o Maji Marinković nakon što joj je preotela Zvezdana Slavnića.

Izvor: Twitter/Zadruga Official

Nakon opšteg haosa koji je nastao kada je Anđela Đuričić zatekla svog tadašnjeg dečka Zvezdana Slavnića u krevetu sa starletom Majom Marinković, strasti u Zadruzi se očigledno i dalje ne smiruju.

Anđela je teško podnijela preljubu, a djeluje da se Zvezdan nimalo ne kaje, kao ni Maja. Ipak, Anđela je odlučila da pred svima kaže Marinkovićevoj šta misli o njoj. Mnogi su dugo čekali momenat kada će se one suočiti, a kada je Đuričićeva ustala i raspalila po starleti nije progovarala ni ona, ali ni ostali ukućani.

"Ja ću prvo Maju, pošto ću tu kraće... Nema šta, ja sam njoj rekla svoje mišljenje. Mislim da voli zauzete muškarce nevezano za moju situaciju, meni se ovo desilo, a ti si to ponovila u više navrata to znamo već godinama unazad. Mislim da te loži to, kad vidiš srećan par, da uzmeš muškarca toj ženi i ne znam zašto, to ti je postao fetiš. To hrani tvoj ego i tvoju dušu", započela je.

"Što se tiče mog i tvog odnosa - nemamo ga i nećemo ga ni imati. Da ponovo uđemo u Zadrugu nikada ga nećemo imati, jer ja sam neko ko ne zaboravlja šta mi je neko loše uradio. Ne smatram da si meni lično loše uradila..."

"Ti si mi se zahvalila", ubacila se Maja, dok je Anđela to potvrdila i zamolila je da je na prekida.

Pogledajte Maju i Zvezdana: