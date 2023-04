SVE SAM OPROSTILA SAŠI VIDIĆU: Tijanu Ajfon žestoko isprozivao zbog izgleda, oglasila se - Žao mi je što je tako završio

Tijana Ajfon je imala žestoku svađu sa pokojnim Sašom Vidićem, koji ju je isprozivao zbog fizičkog izgleda, a nakon njegove smrti je progovorila o tome.

Starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, dotakla se toga što ju je pokojni Saša Vidić, koji je preminuo u 53. godini u KBC-u Bežanijska kosa, jednom prilikom isprozivao zbog odevnih kombinacija i izjavio da je ona "Tijana Nokia 3310", a da za to da bude Ajfon mora imati super performanse i touch screan, umesto "kratera po licu".

Gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji dan nakon što je Saša Vidić ispraćen na večni počinak, izjavila je da mu je sve oprostila.

"Glupo je sada da pričam, jer čovek nije više među nama. Saučešće porodici. Takvim osobama se sve oprosti. On je na neki način živeo drugačiji život, koji nije trebalo. Ja ne znam da li je neka javna ličnost po njemu bila dobro obučena. Ja sam sa njim imala neka medijska prozivanja, jer me je isprozivao za odevne kombinacije. Mene nije povredilo što je on rekao da nisam dobro obučena, nego je on odmah krenuo i na fizički izgled", rekla je starleta u emisiji Puls Srbije.

"Baš sam slušala tvoj intervju iza kamere, gde si rekao da je malo poznatih ličnosti došlo na njegovu sahranu. Nažalost je tako. Ja da sam se s njim družila otišla bi hkod njega na sahranu, ali mi je stvarno žao što je tako završio. Mada, očigledno je da su poznate ličnosti ljute jer, ok, ja ću tebi reći tvoje odelo meni nije lepo, ali neću sigurno komentarisati kakvo ti je lice i da li radiš ovo ili ono. U tom smeru je i naša svađa počela i pale su teške reči. Nažalost, on je prvi počeo, a ja sam mu rekla šta sam imala", poručila je.