Mještani Đurđevića Tare ne dozvoljavaju Crnogorskom elektroprenosnom sistemu da nastavi izgradnju dalekovoda kroz to selo, jer smatraju da bi im bio onemogućen dalji život

Izvor: Vlada Crne Gore

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović obavijestio je mještane pljevaljskog sela Đurđevića Tara da je ranije predložena trasa dalekovoda Lastva-Pljevlja, preko tog jednog od najljepših pljevaljskih sela jedino izvodljivo rješenje.

“Nakon analize svih potencijalnih rješenja došli smo do zaključka da je planirana osnovna trasa (sa određenim manjim modifikacijama) jedino realno i izvodijivo rješenje, posebno ako se ima u vidu činjenično stanje sa svim pravosnažnim aktima koji su na snazi, kao i međunarodne obaveze naše države”, naveo je Odović.

, ukoliko bi prošao planiranom trasom. Tražili su izmještanje trase ili prelazak podzemnim kablom. I Skupština opštine Pljevlja krajem prošle godine usvojila je zaključke kojim od Crnogorskog elektroprenosnog sistema traži da odmah obustavi izgradnju dalekovoda “Lastva-Čevo-Pljevlja” u dijelu trase koja prolazi kroz selo Đurđevića Tara, pišu Vijesti.

Ministar je u februaru podržao zahtjev mještana pljevaljskog sela Đurđevića Tara da se dio trase 400 kilovoltnog dalekovoda “Lastva-Čevo-Pljevlja”, koja prolazi kroz to selo uradi polaganjem podzemnog kabla.

“Većina zahtjeva koje imate su prihvatljivi Ministarstvu, ali i meni kao nekome ko dolazi iz Pljevalja i ko je svjestan upravo te jedne i vizuelne ljepote tog kraja. Što se tiče nas, vjerujte da ćete imati punu podršku da upravo taj dalekovod prođe podzemno gdje god to bude bilo moguće, pa i ako to bude bilo malo skuplje”, rekao je tada Odović.

U pismu upućenom mještanima Odović kaže da je u cilju rješavanja problema održao više sastanaka sa predstavnicima relevantnih institucija “kako bismo detaljno izanalizirali situaciju i zajednički došli do najboljeg rješenja”.

“Tokom javne rasprave o Nacrtu prostornog plana Crne Gore, koja je 14. februara održana u Pljevljima, diskutovali smo i o tekućem projektu izgradnje 400 kV dalekovoda Lastva-Pljevlja, koji realizuje Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) i ja sam vam tom prikom obećao svoju punu podršku i pomoć u rješavanju, kako smo se zajednički složili, za vas velikog problema prolaska dalekovoda kroz vaše selo. Naročito konstruktivnu komunikaciju sam imao upravo sa ljudima u čijoj je nadležnost realizacija ovog projekta, ministrom energetike i rudarstva prof dr Sašom Mujovićem, kao sa predstavnicima CGES-a, i moram da kažem da mi je jako drago što sam se lično uvjerio da su nadležno ministarstvo CGES kao investitor u potpunosti svjesni vašeg problema i da ulažu maksimalne napore kako bi se isti riješio na najbolji mogući način”, naveo je Odović u pismu mještanima.

Tvrdi i da su ga predstavnici CGES-a obavijestili da imaju intenzivnu komunikaciju sa predstavnicima mještana i vlasnicima imanja.

Navodi i da je CGES razradio “više različitih varijanti trase dalekovoda kroz selo, analizirali i alternative koje nisu predviđene Glavnim projektom niti Detaljnim prostornim planom (DPP-om), a naveli su i da je kompanija pomogla projekte lokalne zajednica sa nekoliko sponzorstava”.

“Uvjerili su me da su spremni da nadu i primijene tehničko rješenje koje bi imalo minimalan negativni uticaj na mještane uz svakako zakonski maksimalno moguću nadoknadu štete afektiranim vlasnicima, kao i lokalnoj zajednici. Naročito moram da istaknem veliko zalaganje ministra Mujovića, koji se lično uključio u rješavanje ovog problema zbog važnosti istog za budućnost crnogorske energetike. Na kraju, nakon analize svih potencijalnih rješenja smo došli do zaključka da je planirana osnovna trasa (sa određenim manjim modifikacijama) jedino realno i izvodijivo rješnje, posebno ako se ima u vidu činjenično stanje sa svim pravosnažnim aktima koji su na snazi, kao i međunarodne obaveze naše države. Izgradnja dalekovoda Lastva-Pljevlja je trenutno najznačajniji projekat u energetici u Croj Gori i dio je evropskog projekta Trans-balkanskog energetskog koridora od Rumunije preko Srbije, Crne Gore pa sve do Italije, a od strane EU dobio je status PECI (projekat od interesa za Energetsku zajednicu). Završetkom ovog projekta omogućiće se stvaranje 400 kV prstena našoj zemlji što značajno podiže pouzdanost rada elektroenergetskog sistema”, tvrdi Odović.

Ovaj projekat, dodaje on, preduslov je za drugu žilu kabla sa Italijom i interkonekciju prema Srbiji, ali i preduslov za priključenje svih većih solarnih elektrana.

“S druge strane mora se naglasiti da su nadzemni vodovi-dalekovodi prisutni i grade si u drugim turističkim imjestima u Crnoj Gori i Evropi, kao i kroz gradska jezgra. Konkretno u slučaju ovog dalekovoda, projektovanje je uvažilo strože uslove nego što su propisani kako bi električno i magnetno zračenje bilo ispod granica koje propisuje domaća i evropska regulative. U konkretnom slučaju, u trasi dalekovoda projektovana jačina električnog polja je ispod 2,5 kv/m a propisano je 5, a vrijednost magnetne indukcije je ispod 10, a propisano je 200. Imajući u vidu da konstrukcija objekata krovni pokrivač reflektuju polje, tako da će ove vrijednosti u objektima biti manje i od graničnih vrijednosti za prosječno osjetljiva područja. Nakon postavljanja dalekovoda biće obavljeno mjerenje zračenja, kako bismo bili sigurni da je dalekovod izveden kako je projektovano”, pišu Vijesti.

Odović je naveo da je do sada završeno 95 odsto projekta koji prolazi kroz osam opština, dva nacionalna parka i preko 30 naselja sa oko 1400 predmeta eksproprijacije.

Naveo je i da jedna od alternativa koja je pominjana izmještanje trase nekoliko kilometara nizvodno odbačena još prilikom izrade DPP uvažavajući skupštinsku Deklaraciju o zaštiti rijeke Tare, status zaštite UNESCO.

Odović navodi u pismu i da je prelazak podzemnim kablom kroz selo teško izvodljivo i da nije prihvatljivo iz više razloga.

Odović je zamolio mještane da iskažu konstruktivnost i dobru volju i da ovom problemu pristupte sa dužnom pažnjom i obazrivosti, kako se taj važni projekat ne bi dovodio u pitanje, pišu Vijesti.

“Takođe, molim vas da sve eventualne predloge rješenja dajete u koordinaciji sa CGES-om, resornim Ministarstvom energetike i rudarstva, sa kojim smo u direktnom kontaktu u vezi rješavanja predmetneg problema”, naveo je Odović u pismu mještanima.