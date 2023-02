NEMOJTE DA OBJAVIM SLIKE I SNIMKE! Bivši zadrugar otkrio da se viđao sa Anđelom i zaprijetio

Mensur Ajdarpašić je pobjesnio zbog pojedinih komentara, pa riješio da raskrinka i Anđelu Đuričić i mnoge druge učesnike Zadruge.

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official

Bivši učesnik Zadruge čiji ulazak u ovu sezonu mnogi priželjkuju, Mensur Ajdarpašić, javno je prokomentarisao aktuelna dešavanja u Bijeloj kući i raskrinkao Anđelu Đuričić, koja je u centru pažnje zbog veze sa oženjenim Zvezdanom Slavnićem.

Mensur je izjavio da je tokom ljeta bio u nekoj vrsti odnosa sa Anđelom, te se našao na udaru njenih fanova, a sve to otkrio je u svom lajv uključenju na Instagramu. "Htio sam da se uključim, nemam običaj da palim lajv, ali dobio sam potrebu da objasnim svim fanaticima i ljudima koji podržavaju dotičnu gospođicu iz Herceg Novog, protiv koje ja nemam ništa i koja me u životu ne zanima. Ni ona, ni taj šljam ostali koji je u rijalitiju. Ne interesuje me uopšte u životu", rekao je Mensur i dodao da mu ne pada na pamet da bilo kome pomaže, jer je ispao budala u prošloj sezoni.

"Meni nakon svega toga, vi fanatici koji volite blud i nemoral i opravdavate gluposti, to pišete. Ne možete da opravdate djevojku koja se je*e sa čovjekom 30 godina starijim od nje. Ako je volite, uzmite je za kuću, nek vam takva sutra bude ćerka ili snaha. Djeca nek vam budu takva, vama koji me psujete. Nemojte meni da pričate koga treba da zaštitim. Kažu: 'Naša je, Crnogorka, zaštiti je'. Takva je, da nije, ne bismo ovo gledali. Ne znam šta ljudima nije jasno? Ne mogu da vjerujem koliko su ljudi plitki. Ne znam kako te djevojke tretiraju sebe same, kako vole da ih tretiraju. Zamišljaju li neku svoju budućnost, imaju li svoju viziju i cilj? Zamišljaju li muškarca pored sebe ili nekog klošara, uličara, degenerika koji je pola života proveo po zatvorima? Ili nekog klošara koji je krao, tetoviran od glave do pete, smrdi na dva kilometra, neuredan, smrde mu noge, ne znam šta hoće od života?", osuo je paljbu bivši zadrugar i pomenuo da ima dokaze o mnogim djevojkama iz rijalitija koje se predstavljaju kao svetice.

"Ali to opet nije moja stvar, samo sam tu da iskomentarišem. I nisam rekao da smo bili. I ja sam rekao da sam se dva puta vidio sa Anđelom, a ja ne lažem. Nisam pričao, ali nemojte da ja pričam i da izbacujem slike i snimke. Mnogih! Da vam usta začepim svima! Ja ne pričam, nemojte da ja progovorim. Sve te vaše 'nevine'... Objasniću vam ja ko su vam nevine. Nego mene to ne zanima, ja se time ne bavim. Nije vam Mensur kriv što vam je mala obraz uzela. Nije je Mensur tjerao. Šta sam ja, narodni heroj za usamljene i nesnađene djevojke?", nastavljao je Mensur, pa opleo i po Zvezdanu Slavniću i Ani Ćurčić.

"Ana, koja je ušla u Zadrugu i ljubi se i grli sa Zvezdanom, nije ništa bolja od njega.I on, i Ana, i Anđela. Ništa roba, sve troje. Kao ona objašnjava njemu kako je ona njega čekala. Drama. Ok, razumijem ja, ali ne mora baš da gazi sebe. Takav čovjek ne treba da ti prilazi više. Jedino ja da odem i spasavam sve tamo... Ali Mensur treba sebe da spasi!", poručio je između ostalog i dodao da je Nenad Aleksić Ša jedini dobar momak, a "sve ostalo je šljam".

"Žao mi je što je vaša mezimica napravila to što je napravila, nisam je ja natjerao. Sama zna... Upoznajte nekoga malo bolje, Anđelu Đuričić, pa pričajte. Nemojte da pričam... Ja ništa loše nisam rekao. Izvinjavam se svima ako sam nekoga povrijedio i uvrijedio", poručio je na kraju Ajdarpašić.