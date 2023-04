UDATE, MAJKE, NE ŽELE DA PORODICA SAZNA! Elektra Elit šokira - Jedna radi za 200 dinara, duga za 2.500 eura, SVE SU ISTE

Elektra Elit bez dlake na jeziku govori o najstarijem zanatu kojim se i sama bavi u Švajcarskoj i od kojeg zarađuje, a tvrdi da toga ima i u Srbiji.

Izvor: TV Kurir/printscreen

Elektra Elit ne prestaje da šokira javnost pričama o svom iskustvu u bavljenju najstarijim zanatom, a javno je govorila i o cjenovniku po kojem legalno naplaćuje usluge prostitucije u Švajcarskoj. U Srbiji ne radi, jer prostitucija nije legalizovana, ali joj, kako kaže, redovno dolaze mušterije odavde, a zna i mnoge žene i djevojke koje se bave njenim poslom, međutim to ne priznaju.

"Djevojke koje se bave ovim poslom u Srbiji, ima ih puno, neke su udate, neke su majke, a neke ne žele da to ikada sazna njihova familija. Bave se skriveno. One nikada neće da izađu na vidjelo, ali će od velike pomoći biti za sve djevojke ako se legalizuje prostitucija. Legalizaciju je teško ovdje sprovesti, jer tu su zakoni, crkva. Ipak, postoje neke druge stvari koje mogu da se naprave da bi mogle da rade normalno. Najveći problem je što devedeset posto žena rade za nekoga. Balkan trenutno broji 35.000 prostitutki. Pa zamislite taj broj, to su dvije pune Arene, kao jedan grad, a niko nije registrovan i zamislite koliko para država gubi. Paušalni porez će morati da se plaća, kao što ja u Švajcarskoj plaćam", ispričala je Elektra Elit, pa progovorila i o "elitnoj prostituciji".

"Elitna prostitucija ne postoji nigdje u svijetu, postoji samo prostitucija, to su se*sualne radnice. To su samo epiteti da bi nešto zvučalo ljepse. Ono što postoji jesu elitni klijenti. Ako je neka djevojka bila u kombinaciji s nekim malo poznatijim, ona to nazove elitna, to nema veze s vezom. Sve su prostitutke jednake, sad da li jedna radi za 200 dinara, a druga za 5.000 eura, obije su prostitutke, razlika ne postoji, sve su iste", smatra Elektra, koja je otkrila do kada je "bukirana".

"Ja u Srbiji ne radim prostituciju i neću je raditi dok se ne legalizuje. Ali imam klijente koji dolaze u Švajcarsku baš zbog te pjevačice Elektre Elit i pitaju kada su slobodni termini. Iskreno, moram da kažem, ja sam do avgusta sledeće godine već bukirana", otkrila je pjevačica, koja se nedavno našla u emisiji na Kurir televiziji sa Vesnom Vukelić Vendi.