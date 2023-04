MILANA SAM IZDRŽAVALA NA POČETKU VEZE! Raspalila po sponzorušama, pa otkrila kako je sve počelo - "Živio je kod mene!"

Snežana Borjan o početku zabavljanja sa Milanom Borjanom.

Izvor: MN Press

Snežana Borjan nedavno je zapalila mreže kada je u jednoj emisiji iskreno posavjetovala djevojke koje priželjkuju udaju i "love" sportiste zbog novca, te istakla da to uopšte nije pametna ideja.

Iako se i sama nebrojeno puta našla na meti komentara da se "dobro i lagodo udala", Snežana ne krije da je njena priča sa golmanom Crvene zvezde počela kada o zapravo nije bio toliko poznat u svijetu fudbala. Milan Borjan je još uvijek gradio svoje ime, dok je Sneža tada bila veoma uspješna i zarađivala više od njega.

"Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živio kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno", priča Snežana.

Supruga slavnog golmana je otkrila da su joj prijatelji govorili da ne treba da se uda za njega, ali ih ona nije poslušala.

"Posle godinu dana zabavljanja odlučili smo da se vjenčamo 2016. Prijateljice su mi govorile: 'Kako sada da se udaš kada si na vrhuncu karijere? On nije uspješan sportista.' Govorila sam da me to ne zanima jer imamo ljubav, zahvaljujući kojoj može sve da se postigne. Tako je i bilo ", izjavila je Snežana za "Hype".