"POSTALA GOSPOĐA, A ZABORAVILA ČAMAC I 30 DANA ZATVORA": Zaratile srpske starlete - Šavija URNISALA Tijanu Ajfon!

Tijana Maksimović rekla šta misli o Nataši Šaviji i njenom nalogu na Onlifensu, ova odmah odgovorila!

Starlete Nataša Šavija i Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, sprijateljile su se tokom učešća u rijalitiju Parovi, a druženje su nastavile i nakon izlaska iz rijalitija.

Sada je prijateljstvo puklo, sudeći po objavi na Natašinom storiju, na kojem je podijelila djelić intervjua Tijane Ajfon u kojem "žali" bivšu drugaricu zbog posla kojim se bavi - slikanjem i snimanjem za sajt za odrasle Onlifens.

"Natašu sam poštovala, ali mi ja žao što je sa toliko godina otišla na tu stranu jer smatram da je toliko uspješna", čuje se Tijana u intervjuu, zbog čega ju je Šavija na svom Instagramu nazvala "konjskom glavom".

"Je l' se ova konjska glava seća čamca i zatvora od 30 dana? A, ja nemam ništa u policiji, to mogu svi da provjere i za to sam dobila sve medije koji su to pisali (a to ću i dokazati). Tad sam ovo smeće, kad niko nije htio da je slučajno vide s njom, javno objavljivala na stori i družila se s njom, a sad, vidi Boga, postala biznismenka i gospođa, pa mene pljuje", napisala je Nataša.

