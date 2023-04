ĆERKA U SILIKONIMA I TETOVAŽAMA, A EVO KAKO IZGLEDA MAJKA TIJANE AJFON! Ljudi su šokirani kada čuju čime se bavi! (FOTO)

Starleta Tijana Ajfon, koju smo upoznali u rijaliti programu Parovi, pokazala je majku i otkrila da se ljudi šokiraju kada čuju čime se bavi.

Izvor: Instagram/ticamaksimovic/screenshot

Tijana Ajfon pažnju javnosti privlači još od trenutka kada se prvi put pojavila na malim ekranima, a zatim su usledile i izazvne fotografije na društvenim mrežama i tekstovi u novinama u kojima je bilo svega - od starletine tuče na parkingu do zatvorske kazne.

Rijaliti karijera je bar za sada daleko od Tijane Ajfon koja danas ima liniju svojih kupaćih kostima, a jednom prilikom je progovorila o porodici i otkrila da je njena majka vaspitačica, kao i da mnogi ostanu u šoku kada saznaju - "Nekad me ljudi pitaju zgranuto: 'Tvoja majka je vaspitač?!' i ja im kažem: 'Da, napravila je od mene čoveka'. Ona me je vaspitala da ne kasnim, da ne psujem, da ne vređam starije od sebe, osim ako to ne zasluže. Kad treba ja upotrebim jezik, ali moje ponašanje nije iz kuće nego je to zbog moje ličnosti", istakla je Maksimovićeva.

Pogledajte kako izgleda Tijanina majka Slavica:

Na početku prošle godine pričalo se da je Tijana navodno u drugom stanju, što nije bilo tačno, a ona je otkrila da li bi u ovoj 2023. godini stala na "ludi kamen" i mozda se ostvarila u ulozi majke.

"Nikad se neću udati, zauvek ću biti devojka svom dečku. Papir nije ljubav, papir je samo za one nesposobne koje žele da se osiguraju, a ja sam samostalna, meni treba ljubav, ne papir. Što se tiče deteta, ja nisam mogla psa da čuvam, a ne dete. Još sam mala za to, kad porastem onda ću. Ja jurim karijeru, a za dete ima vremena", istakla je Tijana Ajfon koja je jednom prilikom pričajući o proširenju porodice, ipak istakla da je uverena da će imati naslednika jednog dana.

"Imaću sina, a ako budem imala ćerku svakako je neću držati pod staklenim zvonom. Pa, je l' vi mislite da ću ja išta njoj moći da zabranim kada vidi mene ovako istetoviranu, sa grudima, sa usnama, pa još kad premota na internetu moje fotografije iz mlađih dana?!", rekla je Tijana.