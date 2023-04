NAKON ZVERSKE AKCIJE, LUPAO GLAVOM O STAKLO! Maja uzdisala i govorila PRLJAVE REČI, Zvezdan pobesneo - LOM u Zadruzi!

Zvezdan Slavnić proveo je noć sa Majom Marinković, a zatim je pobesneo i pravio haos po imanju u Šimanovcima.

Maja Marinković i Zvezdan Slavnić imali su žestoku akciju ispod pokrivača, a kada je Anđela Đuričić ušla u izolaciju i zatekla ih nastao je haos. Anđela je sada već bivšeg dečka, šutnula između nogu, a zatim je on njoj opalio šamar. Strasti su se smirile, a kada su se Marinkovićeva i Slavnić probudili nastavili su tamo gde su stali. On je bio očaran njenim silikonskim grudima, a zatim su opet "zatresli krevet".

Nakon što ju je pomahnitalo dodirivao po telu, Slavnić je skočio na Maju i započeo divljačku akciju od koje je imanje odzvanjalo. Marinkovićeva nije mogla da se obuzda te je glasno uzdisala i govorila mu razne "prljave reči" - "J**i me", rekla je Maja i uzvikivala - "Sv***ću!".

Nakon zverske akcije, Zvezdan je otišao u hotel kod bivše nevenčane supruge Ane Ćurčić, koja je zbijala šale na njegov račun posle saznanja da je imao vrelu akciju sa Majom Marinković.

"Pun gas, k*raj brate, samo idi po kući. Filip Car bednik, došao čika Zveki", govorila je Ana, a Zvezdan je dodao: "Nemoj samo da mi diraš ono što se desilo sinoć, ako može".

"J*bao si jer su ti oči pune suza. Ko te najbolje zna? Poenta je da ga boli i pati", rekla je Ana, a onda se umešala i Zorica Marković: "Lepo sam ja tebe pitala da li si srećan", rekla je ona.

"Pa boliš me, nisam ni rekao da me ne boliš", govorio je Zvezdan, dok je Ana dodala - "Znam te", a Slavnić poručio da je bezobrazna i pobesneo. On je krenuo da se baca po hotelu, udara glavom u ogledalo, a Ana i Zorica Marković su ga smirivale. Očigledno je da je Anine reči doživeo kao provokaciju zbog čestitki koje je dobio od Ace Bulića i svega što se sinoć između njih desilo.