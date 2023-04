"MISLILA SAM DA ĆU DA UMREM!" Marija Šerifović o najstrašnija 3 minuta u svom životu - Ovako mala sam se još SMANJILA!

Marija Šerifović je ispričala kako se osjećala u noći koja je bila vrhunac njene karijere, kada je pobijedila na Evroviziji u Finskoj.

Izvor: YouTube/Marija Serifovic

Marija Šerifović je ostvarila veliku pobjedu sa pjesmom "Molitva" 2007. godine u Finskoj, a tog dana se i dalje dobro sjeća i redovno evocira uspomene pred svaki početak najvećeg muzičkog takmičenja. Malo ko zna šta je Marija prošla iza kulisa, a to joj je, kako kaže, bio jedan od najtežih trenutaka u životu.

"Što se tiče same pobjede i trenutka kada ja postajem svjesna da postoji opcija da pobijedim, to je bilo poslije prvog polufinala. Pogledala sam snimak preko trideset puta! Iskreno, ja sam mislila da ću da umrem u tom polufinalu. Trenutak u kome ostaneš sam na onim stepenicama... Namjeste ti mikrofone, slušalice i dovedu te ispred bine, ali kada ostaneš sam na tim stepenicama, ne znam koji je izraz adekvatan da ga upotrebim, to su najstrašnija tri minuta u mom životu, jer ti moraš da stojiš tu dok pjeva ovaj prethodni", ispričala je Marija Šerifović i sjetila se samog izlaska na binu.

"To je toliko strašno, mislim, strašno je ako nećeš da se obrukaš, ako ti je svejedno nije važno. Meni su se u momentu osušila usta, povraćalo mi se, bila sam žedna, išlo mi se u WC, ja sam mislila da ću da umrem u tom polufinalu. Mislila sam samo 'Bože, šta ako nešto promašim, zgaziće me. Gdje ću onda, da se vratim kući ne mogu, da kažem da sam polomila nogu, ne mogu'. Stajala sam na tim stepenicama i čekala, ja ovako mala sam se još smanjila na metar i deset. Ništa, dolazi trenutak kada moraš da izađeš i shvataš da ti nema spasa. Taj hod do bine je bio težak, e, onda kada sam zauzela poziciju, rešetanje je moglo da počne", priznala je u emisiji "Iz profila".

"U finalu mi je bilo sasvim svejedno, čak sam nešto bila i polupijana. Pili smo neko bijelo vino, ja u nekim japankama, u nekoj trenerci hodam po onoj dvorani, šalim se s ljudima. Kažu mi da se spremim, mene je boljelo uvo. Zapravo, koliku sam ja tremu imala u polufinalu, oni su troduplo veću imali u finalu", otkrila je Marija Šerifović.