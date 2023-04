IZDAT NALOG ZA PRIVOĐENJE MARIJE ŠERIFOVIĆ! Pjevačica se hitno oglasila - "Idem da vidim da li ću u ZATVOR!"

Marija Šerifović otkrila je u svom vlogu da je izdat nalog za njeno privođenje, te da se uputila u sud kako bi vidjela o čemu je riječ.

Izvor: Youtube / Marija Serifovic

Marija Šerifović nedavno je uživala u Dubaiju u koji je otišla sa svojom majkom Vericom, a ubrzo hitno odletjela i za Los Anđeles.

Kako sa svojim pratiocima putem svog Jutjub kanala dijeli gotovo sve svoje privatne trenutke, sada je otkrila da je stigla u Srbiju i saznala da je izdat nalog za njeno privođenje. Kako je objasnila, ni sama ne zna o čemu je riječ, ali sumnja na saobraćajni prekršaj, te je sve objasnila u svom vlogu.

"Dobila sam informaciju iz MUP-a da je od izvjesnog suda stigao nalog za moje privođenje. Ja odmah želim da naglasim da sam ja savestan i odgovoran vozač. Osim što ponekada, istina, ne vežem pojas kada snimam vlogove jer mi je teško da držim i volan i menjač i telefon, a to je dva minuta i onda se vezujem. Drugo, nemam nikakve prekršaje, nikada nisam pravila nikakve probleme, što sam starija to i sporije vozim da mi čak i sviraju i sada idem da vidim da li ću da idem u zatvor ili ne", objasnila je Marija na čije se reči nadovezao njen vozač Miloš koji nije isključio mogućnost da je on napravio neki prekršaj.

Marija se oglasila i nakon što je izašla iz suda. Objasnila je kako zapravo nije bio u pitanju nikakav ozbiljan prekšaj, već da nije primila poziv i da je trebala da potpiše određenu dokumentaciju.

"Mnogo posla ni za šta, ali jako prijatno iskustvo, ne idem često po sudovima. Divne dame, lepo smo proveli tih 10, 15 minuta", rekla je.