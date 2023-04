"NIKO DA PRIĐE DA UZME BAKŠIŠ, ONI SVE LJUBIČICE VADE" Đani ispričao anegdotu sa nastupa u CG, evo šta je MORAO DA URADI

Radiša Trajković Đani, poznat je po tome da voli da se šali na svoj račun, pa često zna da prepričava dogodovštine koje su mu se desile u dosadašnjoj karijeri.

Izvor: Printscreen/Instagram

Tako je bilo i ovog puta kada je kralj bakšiša ispričao anegdotu sa nastupa iz Crne Gore i nasmijao sve do suza sve u studiju.

"Sjećam se kad smo bili u Crnoj Gori, bilo je dosta pjevača. Ozbiljna ekipa ljudi. Bile su tu neke kolege, niko da priđe da uzme bakšiš, sve ljubičice daju, vidim ja oni ulaze u bazen, ja skidam nove gilje i ulazim u bazen. Zašto da ne uzmem pare. Penjem se na sto i stolicu. Ja kad krenem na punoljetstvo, svi su oko mene, nemam vazduha, Ja tražim stolicu da mogu da pjevam", ispričao je Đani u emisiji Premijera Vikend Specijal, a Jana je otkrila da uči od njega

"Ja pratim Đanija kako on radi", rekla je Jana.

Podsjetimo, Đani uvijek napravi ludu atmosferu na slavljima, zbog čega ne štede za bakšiš. Folker je privukao veliku pažnju kada je svojevremeno na jednom privatnom slavlju pio alkohol iz nošene cipele, tada se našao na meti negativnih komentara.

"Sve je to iz mog zadovoljstva. Ne može mene niko da natjera da se popnem na sto. To ja sam osjetim, bila je to jedna šala. U pitanju je bio jedan moj drug, kupio je nove patike. Šta smo sve radili u životu", rekao je Đani tada.