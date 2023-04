POBEDNIK ZVEZDA GRANDA HITNO OPERISAN! Sav u zavojima se oglasio iz bolnice, otkrio šta mu se DOGODILO! (FOTO)

Mahir Mulalić imao je hitnu operaciju levog uva, a detalje je otkrio na svom Instagramu.

Pobednik takmičenja Zvezde Granda završio je na hitnoj operaciji. Mahir Mulalić od svog trijumfa vredno radi i nastupa, ali je sada io prinuđen da napravi pauzu.

On se oglasio iz bolničke posatelje, a fotografija koju je objavio na njegovom Instagram storiju uznemirila je brojne fanove. Glava mu je cela u zavojima, a on je objasnio kakvu je intervenciju imao. Mahir je operisao uvo, a sudeći prema njegovim rečima, hirurški zahvat nije bio strašan i on se uspešno oporavlja.

"Ovim putem bih se zahvalio svima koji su mi poželeli brz oporavak. Naime, imao sam hitnu operaciju levog uha. Sve je okej, problem je rešen, a mi se uskoro zabavljamo i družimo na mojim nastupima. Ostanite mi živo i zdravo", objasnio je Mahir.

