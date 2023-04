DAME SU ZADUŽENE ZA TRPEZU: Saša Kovačević otkrio kako provodi Uskrs i pomenuo izabranicu Zoranu - Nije lako pratiti me

Saša Kovačević na Uskrs ne radi, pa ovaj praznik provodi s porodicom koja mu je, uz izabranicu Zoranu Tasovac, najveći oslonac u životu.

Saša Kovačević je nedavno priznao da mu papir nije važan i da sebe već uveliko smatra oženjenim čovekom, budući da je uz lepoticu Zoranu Tasovac s kojom već godinama živi pod istim krovom pronašao sve što je tražio. Ovaj Usrks će, kao i svake godine, provesti u krugu porodice, a prisetio se i nekih uspomena, te progovorio i o tome koliko mu znači podrška najbližih.

"S obzirom na to da je javni posao malo drugačiji i da mi nemamo jasno određeno radno vreme, volim da budem sa svojom porodicom i najbližima za Vaskrs i Božić. To su najlepši hrišćanski praznici i trudim se da tih datuma ostavim posao po strani", rekao je Saša kovačević, pa otkrio kako se Uskrs proslavljao u njegovom detinjstvu: "Roditelji su brata i mene vaspitali da praznike provodimo u krugu porodice. Kada nismo bili u Beogradu, bili smo na selu kod tetke ili ujaka. Za taj period me vežu najlepše uspomene".

Na pitanje ko je u njegovoj porodici zadužen za spremanje trpeze, pevač je rekao: "Moram da budem iskren i priznam da su za pripremu trpeze zadužene dame. Ja sam tu ukoliko je potrebno da se fizikališe. Dekoracija i praznični ručak su deo posla za koji se pobrine ženski deo porodice i to urade bez premca, pa svakako nema ni potrebe da se mi muškarci mešamo".

Porodica mu je svih ovih godina najveći oslonac i danas se on i brat Rade trude da roditeljima priušte sve što mogu, kao što su oni njima dok su ih izvodili na pravi put. "Verujem da se svaki roditelj trudi da pruži samo najbolje svom detetu, a to su radili i moji. Moji roditelji su se trudili da Radetu i meni priušte sve što mogu u tom trenutku, a nekada i mnogo više nego što su mogli. Danas se nas dvojica trudimo da roditeljima priuštimo miran život sa dosta putovanja. Oni su već u nekim godinama kada nisu raspoloženi da putuju toliko često kao ranije. Pretpostavljam da se s godinama smanjuju apetiti. Ne uspeva mi svaki put, ali bih bio najsrećniji kada bi samo uživali u tom penzionerskom načinu života bez ikakve brige", priznaje Saša, koji već godinama uživa u skladnoj vezi sa Zoranom Tasovac, kraj koje je pronašao mirnu luku.

"Zorana i porodica su moj najveći oslonac. Beskrajno sam im zahvalan na tome što su temelj svega velikog što dostignem u karijeri. Siguran sam da nije lako pratiti me u svemu što nosi moj posao, ali ambicije su jedno, a želje drugo. Trudimo se da spojimo jedno sa drugim i da od svega što žrtvujemo napravimo nešto zbog čega će se žrtva isplatiti", iskren je Saša Kovačević.