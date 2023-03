OŽENJEN SAM ČOVEK, PAPIRI MI NISU BITNI! Saša Kovačević o životu s bivšom misicom i planiranju braka - Ne bežim od toga!

Saša Kovačević je već godinama u vezi sa lepoticom Zoranom Tasovac, a obožavateljke će razočarati što sebe već uveliko smatra oženjenim čovekom.

Izvor: Instagram/sashakovacevic/screenshot

Saša Kovačević već godinama važi za jednog od omiljenih pevača i najvećih zavodnika kada su u pitanju pripadnice lepšeg pola, ali, iako nije u zvaničnom braku, za sebe kaže da je oženjen. Dugo je u srećnoj vezi s manekenkom i nekadašnom misicom Zoranom Tasovac, a ove godine će napuniti 38 godina, pa je mnoge zanimalo kada će stati na ludi kamen.

"Nisam ja neženja, ja sam oženjen čovek. Meni papiri nisu uopšte bitni, ja se ne zabavljam, to je evidentno. Sa svojom lepšom polovinom ne idem u bioskop i da grickam kokice, mi živimo skoro šest godina zajedno, tako da ja to ne bih to svrstavao u zabavljanje. Ne bežim od toga, ali mi je bukvalno isto", izjavio je Saša Kovačević.

"Mislim da je teško zabavljati se s nekim ko je deo šou biznisa, ali na svu sreću ja nemam tih problema sa svojom dragom. Ona razume prirodu mog posla i od samog starta to funkcioniše kako treba", otkrio je, a priznao i da je jedan od onih muškaraca koji vole da kuvaju, pa Zorana kraj njega i po ovom pitanju uživa.

"Imamo sreću da smo otvorili restoran u naselju gde živimo, tako da se uglavnom hranimo tu. Kad nešto spremamo uglavnom spremamo zajedno, a volim da kuvam", priznao je Saša, koji žene najviše obraduje kada se slika bez majice...