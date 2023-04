OD RIJALITIJA ZARADIO 250.000 EURA ZA STAN! Voditelj Zadruge samo ulaže - Niti sam se prostituisao niti opljačkao banku!

Marku Đedoviću je dugogodišnje učešće u rijalitiju donijelo veliku zaradu, od čega je kupio krov nad glavom i renovirao ga, a to nije sve!

Izvor: Instagram/djedovicmarko_

Nekada učesnik, a sada voditelj Zadruge, Marko Đedović, koji se s takmičarima i gledaocima druži nedeljom uveče, ne krije da mu je učešće u ovom projektu donelo ogroman novac koji je uložio u kupovinu nekretnine za koju je, zajedno s renoviranjem, do sada uložio 200.000 eura.

Iako je sve rađeno kako je zamšljao i uložen je veliki novac, Marko ne krije da još uvek nije zadovoljan, jer ima još nekoliko stvari na umu. S obzirom na to da je i ove godine angažovan na Pinku, gde je došao umjesto Milana Miloševića, nema sumnje da će u kratkom roku završiti sve planove.

"Nezahvalno je govoriti u današnje vrijeme o ciframa, ali nije mi problem da kažem. Niti sam se prostituisao, niti sam opljačkao banku, niti sam nekoga ubio za novac. Lepo sam otišao u rijaliti i zaradio novac. Mnoge teške situacije u Zadruzi sam iznio na svojim leđima, jer sam morao više aktera da pratim. Sjetimo se samo Dalile, Dejana, Filipa Cara... Od kupovine i renoviranja sve me je koštalo sigurno preko 200.000 eura, a trebaće mi još sigurno da uložim 50.000 eura, jer nije do kraja završeno. Fali mi pregradno staklo u kupatilu, šankerske stolice, garderober... Ali otom, potom, sve će to doći na svoje mjesto", rekao je Đedović i otkrio da je dobio sliku od jednog poznatog slikara iz Hrvatske.

"Sliku sam dobio od umjetnika iz Hrvatske, koji je radio brojnim zvijezdama. Ja sam tu sliku dobio na poklon. Njegove slike su poprilično skupe. Još uvjek je držim bez rama, jer tražim osobu koja će to pažljivo da urami. Slika je inspirisana čovjekom po imenu Basket, koji se borio za socijalnu pravdu, a ja sam završio socijalni rad i socijalnu politiku, i ujedno i magistrirao. Koliko je to sve bila slučajnost, iako me taj slikar ne poznaje. U zavisnosti od formata i tehnike, slike se kreću od 15.000 eura, pa nadalje, čak i do 50.000 eura", otkrio je voditelj Zadruge, koji je već godinama dio ovog projekta.