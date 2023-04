PEDOFIL JE PROGONIO NA MREŽAMA A DRUGARICE TUKLE I SLOMILE PRST: Glumica iz Folka prošla kroz pakao - ovako sada izgleda

Katarinu Bogićević je domaća publika upoznala u takmičenju "Ja imam talenat", nakon čega je glumila Zvezdanu u hit seriji "Folk"

Pjevačica i glumica Katarina Bogićević pažnju domaće javnosti osvojila je učešćem u takmičenju "Ja imam talenat", ali je proslavila glavna uloga u seriji "Folk" u kojoj je glumila maloljetnu pjevačicu narodne muzike Zvezdanu.

Katarina je Zvezdanu igrala dok je još išla u školu, u kojoj je, zbog čestog odsustva zbog snimanja, trpjela vršnjačko nasilje. Jednom prilikom su je roditelji prebacili iz odeljenja u koje je išla, jer su je ostale djevojčice pretukle.

"Mnogo su me maltretirali u osnovnoj školi. To je bilo nenormalno, zbog toga sam promijenila odeljenje. Imala sam drugarice, bukvalno su bile 'mean girls'. Ako uradiš bolje test od njih, one te sačekaju i istuku. Jedna od njih mi je slomila prst, posle fizičkog. Igrale smo fudbal i njih četiri protiv nas dvadeset cura. Naravno, nas je bilo više i pobijedile smo. Bila sam kapiten moje ekipe, imali smo deset-jedanaest godina...", pričala je Katarina i nastavila:

"Posle toga su me sačekale. Istukle su me, slomile mi prst... Posle toga nisam išla u školu neko vrijeme. Tata me posle prebacio u drugo odeljenje", rekla je glumica .

Bogićevićeva je kao mlada zvijezda osjetila gorak ukus slave i priznaje da se sa tim teško nosila.

"Kada je krenula serija "Folk" nije me bilo po tri mesjeca u školi. Djeca su tada pravila anketu 'Zašto mrziš Katarinu Bogićević?'. Moja najbolja drugarica je uzela sve te listiće i tada sam vidjela šta ko misli o meni. Nemam lijepih uspomena iz osnovne škole... Mnogo su me povrijedili".

Katarina je otkrila i da je imala problema sa negativnim komentarima i uvredama od strane pratilaca. Mlada glumica nerado se sjeća vremena kada je bila žrtva pedofila, koji ju je progonio na Fejsbuku.

"Kada sam radila na 'Folk' seriji pisao mi je jedan pedofil. Ono što mi je pisao je dno dna, ne mogu da kažem šta je pisao... Te riječi parališu... Moji roditelji su saznali ko je to i prijavili ga"

Katarina je nastavila svoju muzičku karijeru, iza sebe ima saradnju i sa Sajsi MC, a trenutno uživa u ljubavi sa popularnim reperom Milanom Sisojevićem, poznatijem kao Kendi. Ovako ona sada izgleda: