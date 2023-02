Djevojka koja je postala viralna na društvenim mrežama nakon što je tvrdila da ima "dokaze" da je Madlen Meken, tvrdi da joj se obratila porodica Meken.

Djevojka koja vjeruje da joj je možda nestala Medi Meken tvrdi da joj se porodica Meken obratila i pristala da uradi DNK test. Džulija Vendel (22), iz Poljske, oglasila se ove nedelje na mrežama i rekla kako je bila zlostavljana kao dijete i vjeruje da je ona djevojčica koja je nestala u maju 2007. godine.

Tvrdi da je bila žrtva se**ualnog zlostavljanja kada je bila mala i kaže da je pedofil iz Njemačke – koji je bio ključni osumnjičeni u slučaju Medi Meken – bio njen zlostavljač. Ona takođe tvrdi da ima isti defekt oka kao i nestalo dijete, kao i da izgleda liči na roditelje male Medi, prenosi Dejli star sandej. Izvor blizak Mekenovima rekao je: "Porodica ne rizikuje, spremni su da pogledaju sve tragove. Važno je da gledaju na sve faktore, djevojka izgleda slično. To se ne može osporiti. Ako je ono što ona kaže istina to je jedini način da saznamo da je to ona. Sve se to sabira."

Džulijine tvrdnje postale su viralne na internetu ove nedelje nakon što je objavila svoju priču na društvenim mrežama. Rekla je: "Živjela sam veoma težak život i pretrpila mnogo trauma, moj zlostavljač je bio njemački pedofil koji je bio osumnjičen u istrazi o Medlin Meken. Nisam čula za ovaj slučaj dok nisam počela da postavljam pitanja roditeljima o svom detinjstvu, jer ga se malo ili uopšte ne sjećam. Sva sećanja su veoma mutna i kada sam razgovarala sa roditeljima, izgleda da se stvari ne poklapaju i uvijek pokušavaju da promijene temu."

Vjeruje se da je član porodice Meken ponudio DNK test, a Džulija se nada da će biti u direktnom kontaktu sa Džerijem i Kejt u narednim danima. Nastavila je: "Tražila sam slike kada je moja mama bila trudna sa mnom, druge medicinske kartone i bilo koje slike iz mog detinjstva i ona ih nikada ne pokazuje, samo mi uvijek kaže da sam luda. Moj učitelj kada sam bila veoma mala rekao je da nisam bila u školi od početka, ali moji roditelji insistiraju da jesam. Nakon sve ove konfuzije, počela sam da radim sopstveno istraživanje, otkrila sam šta se dogodilo Medlin Meken i počela da spajam sličnosti koje smo dijelili. Bilo je tako stresno pokušavati da natjeram ljude da me slušaju.

Džulija se nada da će narednih dana uspostaviti direktan kontakt sa roditeljima Medi, koja je nestala kada je imala tri godine.