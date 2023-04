BILA S NAJRUŽNIJIM, A SAD POKAZUJE OVOG GRAVIRANOG! Kristijan Golubović ponovo zapjenio na Gocu Tržan - "Ona je PARAZIT"

Kristijan Golubović je posle iznošenja šokantnih tvrdnji ponovo udario na Gocu Tržan, koja je već najavila pokretanje tužbe.

Pjevačica Goca Tržan koja je prije nekoliko mjeseci najavila tužbu protiv Kristijana Golubovića, koji je tokom učešća u rijalitiju Zadruga, tokom svađe s njenim bivšim mužem Ivanom Marinkovićem, iznio šokantne tvrdnje da je navodno imao intimne odnose s njom, što je pjevačica demantovala i navela da "tog čovjeka nikada u životu nije upoznala, a kamoli imala nešto s njim".

Golubović se ni posle najavljene tužbe ne smiruje, te je ponovo prokomentarisao izjavu u rijalitiju, ali i zaprijetio Goci Tržan tvrdeći i da ima svjedoke koji će potvrditi njegove riječi.

"Opsovao sam bivšeg muža Goce Tržan, Ivana Marinkovića, i rekao da sam bio s njom. Zato me tuži. Ako ne povuče prijavu, dovešću dvadeset ljudi da kažu isto. Pare neće dobiti. Ona je parazit koji jedva čeka da je neko spomene, pa da ga tuži. Na San Remo je ne primaju, na Evroviziji takvi kao ona uvijek budu zadnji, pa od ovoga žive. Ona me tuži zbog prepirke s gmazom, njenim bivšim mužem. Njen ukus mi nije jasan, ne znam kako je mogla da bude s onim najružnijim tipom u mladosti. Sad pokazuje ovog graviranog! Imam pravo da kažem šta mislim, ne zanima me da li mi neko vjeruje", poručio je Golubović, pa se dotakao i drugih pjevačica.

"Ima pjevačica koje uzimaju na hiljade eura za neke nastupe. Kad dođe gost, vlasnik ili menadžer kluba i kaže ti da dođeš u hotel, pa tamo vidi kako pjevaš u kožni mikrofon. Tako se prave pare. Pa 98 odsto pjevačica pjeva u taj mikrofon i to je skrivena, a legalna prostitucija! Kad neko dođe i okači, na primjer, 5.000 evura, nemoj mi reći da ne može da te ima za te pare", smatra Kristijan, koji je krajem prošle godine dobio treće dijete, sina Konstantina Kostu Juniora.