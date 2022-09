BILO JE VULGARNO I PROSTAČKI, POPRIČAĆEMO NA SUDU! Goca bijesna na Kristijana nakon njegove izjave da je SPAVAO s njom

Pjevačica Goca Tržan prokomentarisala je izjavu Kristijana Golubovića da je navodno bio intiman s njom i poručila da je spremna da ide na poligraf.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Kurir TV/screenshot

Kristijan Golubović otkako je ušao u Zadrugu ne prestaje da privlači pažnju javnosti, a njegova izjava da je navodno bio intiman s pjevačicom Gocom Tržan usijala je društvene mreže, tom prilikom nazvao ju je i "narkomankom". On je to izjavio nakon što je pobijesnio na Gocinog bivšeg muža takođe učesnika pomenutog rijalitija Ivana Marinkovića, a pjevačica je sada odlučila da progovori o ovome.

Goca Tržan je istakala da je tokom karijere pravila brojne greške, ali da ne dozvoljava da joj se stavlja na teret ono što nije uradila, kao i da Golubovića nikada nije upoznala.

"Kao žena koja se dugo nalazi u medijima i dugo sam ispred kamera, napravila sam puno gluposti u životu i priznajem ih, ali bih zamolila da mi na teret ne stavljate ono što baš nisam. Skoro je izašlo nešto što me je potpuno zapanjilo. Bila sam šokirana da me neko uzima u usta u takvom kontekstu". rekla je Goca i dodala:

"Bilo je vrlo ružno, nepristojno, krajnje vulgarno i prostački govoriti o osobi koju nikada niste upoznali samo zato da biste povrijedili nekog drugog. To je baš onako ružno. Ali s obzirom na to da sam ja u pitanju, pa se računa da će to olako da prođe… e, pa neće olako proći. Ipak ćemo o tome malo da popričamo na sudu. Ja sam spremna da idem na poligraf za neke stvari".

Kristijan je bio i učesnik prve tuče u Zadruzi 6, zbog čega je kažnjen tromjesečnim honorarom.

