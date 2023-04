"RASKINULI ZBOG FATALNE PLAVUŠE!" Snežana Đurišić o navodima da ju je Vanja PREVARIO, konačno otkrila CELU PRIČU!

Snežana Đurišić stavila tačku na priče da joj je izabranik Vanja Milošević neveran, te da su raskinuli dugogodišnju vezu.

Izvor: TV Pink / screenshot

Snežana Đurišić se nedavno našla u centru skandala zbog optužbi jednog kandidata da je u Zvezdama Granda "uzimala mito", zbog čega je pokrenula sudski postupak protiv Dušana Vukadinovića, na šta se skoro ponovo osvrnula.

Uprkos dešavanjima u Grandu, pevačica je nastavila svojim poslom i održala spektakularan nastup u Beogradu za koji se tražila rezervacija više. Snežana je na nastup stigla u pratnji svog izabranika Vanje Miloševića, ali i sestre i njenog muža. Slobodan trenutak iskoristila je za druženje sa okupljenim medijima, te komentarisala i navode o raskidu veze s ginekologom.

Svojevremeno je javnost šokirala priča o navodnoj preljubi i plavuši koja je zavela Miloševića, a Snežana je jednom za svagda stavila tačku na glasine:

"Vanja meni pomaže, da me uvek prati to ne bi bilo ni normalno. Dama koja je tu sa nama i ovaj gospodin su moja sestra i moj zet... To je ta fatalna plavuša o kojoj se pisalo da je Vanjina tajna veza", istakla je Snežana za emisiju "Premijera".

