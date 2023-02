FUDBALER JOJ LAJKOVAO SLIKU, SAD SE UDAJE ZA NJEGA! Sa pevačicom počeo da živi posle 15 dana, ovo su detalji!

Tamaru Milutinović iznenadio je dečko kada ju je zaprosio na svojoj rođendanskoj žurci, koju mu je ona organizovala.

Pevačica Tamara Milutinović ne krije da uživa u skladnoj ljubavi sa fudbalerom Darkom Jevtićem, a par se trudi da privatni život drži daleko od očiju javnosti. Nedavno je objavila retku zajedničku fotografiju, a onda je par odlučio da svoj odnos popne na viši nivo.

Tamara je priredila rođendansku žurku svom suprugu, a ono što nije očekivala jeste da će ona biti ta koja će biti iznenađena. U trenutku kada je stigla rođendanska torta za Darka, on je kleknuo, izvadio prsten i zaprosio pevačicu. Tamara je u tom momentu zagrlila fudbalera i počela da plače.

Inače, Tamara je uvek izbegavala da priča o privatnom životu, a nedavno je napravila izuzetak, pa je otkrila kako je počela njena veza sa fudbalerom - "Darko i ja smo se upoznali preko Instagrama. Lajkovao mi je fotografije na ovoj mreži, pa nas je sudbina spojila. Zapravo nismo se pratili, a on mi je pisao sa svog pravog profila, odgovorila sam posle pete poruke, a to je trajalo oko dva meseca. Nije on bio moj fan, poznavao je zajedničke prijatelje, preko njih se raspitivao o meni. Zahvaljujući njima smo se sreli u Beogradu, jer on jako retko dolazi u Srbiju, a počeli smo da živimo zajedno posle 15 dana", rekla je pevačica jednom prilikom za medije i dodala:

"Želim da budem žena dobrog čoveka, njegov poziv nije toliko bitan. Od početka veze živimo zajedno i ja idem za njim jer, kada je ovakva veza u pitanju, neko mora da se žrtvuje, u smislu da je meni mnogo lakše da organizujem svoj posao. Oboje smo pod ugovorima, ali je njegov striktniji. On ne može da odsustvuje. Ja radim vikendima i tako funkcionišemo".

