"ROĐEN JE PREBRZO, BEZ ZNAKA ŽIVOTA!" Vojaž ima rođenog brata, a priča o njegovoj borbi slama srca - Bile su male šanse!

Mihajlo Veruović Vojaž ima rođenog brata Vasilija koji je po rođenju vodio tešku bitku za život.

Mihajlo Veruović Vojaž jedan je od najuspešnijih srpskih repera, a njegova životna priča nimalo nije laka. Mladi reper sin je Milana Veruovića, nekadašnjeg telohranitelja Zorana Đinđića, a nakon premijerovog ubistva cijela porodica odbegla je za Francusku.

O ovom je i sam Vojaž govorio za medije, a njegova majka Žana jednom prilikom ispričala je još jednu tešku situaciju kroz koju su proši. Malo ko zna da reper ima brata Vasilija koji se po rođenju borio za život.

"Naš prvi sin Vasilije bio je visokorizična beba. S njim sam održavala trudnoću svih devet meseci da bi na kraju bio prebrzo rođen, bez znaka života. Bio je na aparatima za veštačko disanje, sa minimalnim šansama da preživi, a čak i ako se to desi, sumnjali su da će ostati velike posledice. Devojka koja je bila sa mnom u sobi javila je Milanu da sam se porodila. Odmah je pozvao porodilište i rekli su mu da je sa mnom sve u redu, ali da je dječak u sobi za reanimaciju. Prvi put sam poželela da moj muž dođe i bude pored mene, vjerovala sam da ćemo tako uspeti. Milan je utrčao u bolnicu, ali nisu htjeli da ga puste. Sačekao je neko vrijeme, razvalio vrata i dok se probijao do moje sobe pozvali su obezbeđenje. Uspeo je da dođe do bebe", ispričala je Žana.

Vasilije je prebačen u zavod za neonatologiju, gde je mjesec dana proveo priključen na aparate, a onda su ga roditelji na ličnu odgovornost odveli kući.

"Znali smo da ne možemo protiv sudbine, ali sam duboko u sebi verovala da će preživeti jer je rođen na dan velikog sveca Vasilija Velikog. To je naša najveća životna pobjeda. Danas ima četiri godine, savladao je kompjuter, engleski mu nije stran, ide u školu za glumu i zna da mi postavi pitanje o kojem treba dobro da razmislim da bih zadovoljila njegovu znatiželju", ispričala je tada Žana, prenosi "Hello".

