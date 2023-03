ZAVIRITE U LUKS NEKRETNINU OD 250.000 €! Dvije spavaće sobe, kamin i OBEZBEĐENJE - ovdje živi Ana Nikolić! (FOTO)

Ana Nikolić je nakon razvoda od Stefana Đurića Raste ostala sa ćerkom u stanu u kojem su zajedno živjeli.

Izvor: Instagram/ananikolicofficial

Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta su nakon razvoda ostali u konkretnim odnosima, ali su se turbulencije pre nekoliko mjeseci javile kada je pjevačica zaprijetila da će "otkriti sve o njemu".

Nakon nekoliko prozivki, čini se da su sklopili primirje, te je pjevačica u jednom intervjuu istakla da je njihov odnos promenjiv. "Meni je važno da smo u dobrim odnosima, shvatili smo da nije dobro po Taru da ostanemo zajedno i razišli smo se ljudski. Iako nekada mijenjamo to, evo recimo, danas smo super, danas sam odblokirana. Umije i on da bude bezobrazan, e tada ja kažem svašta, ali smo se dogovorili da to više ne radimo. Danas smo super i radimo sve da budemo kako treba. ", rekla je tada.

Nakon razvoda Ana je ostala da živi u njihovom nekadašnjem zajedničkom stanu. Ona sa ćerkom Tarom živi u prostranoj i luksuznoj jedinici, a na prvi pogled je jasno da je uređenju enterijera posvetila dosta vremena i pažnje, te napravila pravo malo žensko carstvo. U domu poznate pjevačice dominiraju svetli tonivi: bijela, roze i krem boja, a udobni plišani trosedi i mekani tepisi odličan su poligon za igru njene devojčice.

U dnevnoj sobi, tik ispod televizora sa velikim ekranom, nalazi se ugrađen kamin, koji prostoriji daje posebnu draž. Sa obije strane smeštene su ugradne police, na kojima su svoje mesto našle brojne knjige, ali i zanimljivi ukrasni detalji. Posebna utisak ostavlja raskošan luster.

Stan u kome živi je sama kupila i platila ga je, kako su mediji pisali, 250.000 evra, ima dvije spavaće sobe, dnevni boravak, veliku terasu, garažu, kao i privatno obezbeđenje, jer joj je pored komfora najbitnija sigurnost.