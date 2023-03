STRAST JE NAJMANJE BITNA U BRAKU! Vanja Mijatović posle venčanja u Dubaiju progovorila o trudnoći - "Bog će reći kada"

Vanja Mijatović je otvorila dušu o bračnom životu i onome što svi očekuju kao sledeći korak, a to je trudnoća koju, kako kaže, stalno odlaže.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Vanja Mijatović se pre nekoliko meseci udala za Aleksandra Mandžukića, a svadbu su pravili i u Dubaiju i u Beogradu. Uskoro će proslaviti četiri godine poznanstva, a pevačica je otkrila neke stvari o privatnom životu. Istakla je da joj je odlično u braku i da i kod njih ima trzavica, kao kod svakog ljubavnog ili bračnog para, ali da je sve to ništa u odnosu na ljubav koju osećaju.

Pevačica se prisetila najtežeg perioda u životu, kada je doživela saobraćajnu nesreću, a ne krije ni da je jednom posetila psihologa. "Nemam predrasude, ali nemam vremena da odem, a ni ne volim da idem kod svakoga. Nisam bila dugo, možda ima petnaest godina. Postala sam anksiozna posle nesreće, to je bio okidač. Bila sam vrlo jaka i bodrila čak sve oko sebe. Moj brat koji živi u Americi je bio jako tužan što nije bio tada tu, ali smo se stalno čuli i ja sam njega tešila. Momenat kada sam psihički potonula jeste kada sam ustala i shvatila da ne mogu da podignem ni ručku na slavini. Shvatila sam koliko je sve ozbiljno i 'pala' sam psihički, ali sam se posvetila odmah vežbanju i dobila pohvale od doktora da sam se brzo oporavila. Ja sam jedna uporna jarica (smeh)", ispričala je Vanja, koja kaže da danas ne vuče traume zbog udesa, ali ima momenata kada je podilazi jeza: "Nemam traume, ali ne volim da vidim mesto gde je bio udes i svaki put se stresem. Imam problem kad neko vozi brzo ili ako je neko popio i jedno piće, odmah pravim dramu".

Vanja je istakla da se nakon korone ugojila 10-15 kilograma, ali da to vešto prikriva, a radila je i na tome da se oslobodi kompleksa, jer nije pobornik operacije želuca zarad izgleda. Otkrila je da na sebi nije radila ništa, osim ubrizgavanja hijalurona u usne, a progovorila je i o trudnoći.

"Roditelji me nikad nisu pritiskali ni da se udam, niti sada da rodim dete. Svi znamo da je to nešto što treba da se desi, ali Bog će reći koji je to trenutak. Pritisak nije dobar, naročito kada se vrši na nekog ko treba da ostane trudan. Nekad se šalimo na taj račun u smislu 'kad će više', ali nas ni njegovi ni moji ne pritiskaju. Više tu ja kočim, nego on, zato što samo čekam da završim ovo i ono, ali u suštini treba se prepustiti, pa kad bude Božja volja, desiće se. Moj muž zna da je moja psihologija da, ako mi kažeš da nešto uradim, da se to neće desiti. Nije to inat... Nekoliko puta mi je samo rekao na tu temu nešto, u fazonu 'Nećemo valjda u 50. godini da imamo decu!'. Oduvek smo imali isti cilj, da imamo porodicu i miran život", smatra pevačica, kojoj strast u braku nije na prvom mestu.

"Svakako treba raditi na tome, a greška svih ljudi na ovoj planeti je što misle da će prvi dan biti kao nakon 10 godina. To je nemoguće s bilo kim. Meni strast nije sve u životu i ljubavi. Džabe mi strast ako mi ne odgovora kako me neko gleda ili me nervira svaki dan. Veza prelazi u ljubav i prijateljstvo. Ljubav može bez strasti, ali reći ću ti kad dođemo to toga (smeh). Strast je najmanje bitna u bračnom životu", objasnila je.