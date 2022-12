NISAM UZELA PREZIME I NE NOSIM BURMU! Vanja Mijatović otkrila ISTINU o udaji - sve priznala, a voditeljka šokirana!

Vanja Mijatović i njen suprug nisu kao ostali parovi - imali su svadbu bez vjenčanja, rekli "da" u Dubaiju...a pjevačica je sada otkrila i zbog čega je sve tako, mimo "pravila".

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Pjevačica Vanja Mijatović se nedavno u Dubaiju udala za supruga Aleksandra Mandžukića iako su gala svadbu napravili u Beogradu, a za taj događaj su navodno dali 30.000 eura.

Odlučila je da zadrži svoje prezime i ne doda njegovo te odlukom iznenadila mnoge, pa i voditeljku emisije u kojoj je gostovala. Na pitanje da li je to zasmetalo njenom suprugu, Vanja se zbunila, pa odgovorila s osmijehom: "Pa, nije imao ništa protiv... Nije, nije". Mnogi su primijetili da burmu na ruci ne nosi, kao što to rade tek udate žene koje bi da se pohvale prstenom i novim životom, pa je to još jedno iznenađenje u braku pjevačice.

"Mi smo totalno par koji je kontra od svega onoga što mora, kod nas ustvari ništa ne mora. Mnogi su me pitali kako mogu da pravim svadbu, a nismo se vjenčali u crkvi i u opštini. Moja svadba, moja pravila! Kada je bila žurka, odnosno to svadbeno veselje, svima je čudno što nije bilo i opštinskog vjenčanja. Čak je jedan naslov glasio 'Udala se, a ostala djevojka', to mi je bilo baš simpatično. Čak su pričali da sam prevarila naciju (smijeh). Zapravo je sve vrlo jednostavno. Taj dan smo htjelida imamo samo žurku zbog nas i zbog gostiju, jer nismo željeli da umaramo ljude od jutra, koje nije moj saveznik. Drugog dana smo htjeli vjenčanje, kao što se i desilo kasnije u Dubaiju", objasnila je Vanja Mijatović u emisiji "Grand magazin".

"On je sve prepustio meni tog dana, čak je bio i grčki bend, po mojoj želji. Ali jednostavno, on ne voli kada su sve oči uprte u njega, što ja razumijem. Tako da preživjeli smo prvi ples, što je bitno", poručila je pjevačica.