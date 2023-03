SMUVALA TENISERA, NJEGOVA PORODICA JE IZBACILA IZ HOTELA?! Skandal u Majamiju zbog Borninog oca - "On je sve finansirao"

Kaja Ostojić navodno boravila u Americi zbog tenisera Borne Ćorića, njegova porodica se protivi ovoj vezi

Izvor: Instagram/kaya_ostojic/screenshot

Pevačica Kaja Ostojić (39) prošlog leta je raskinula s hrvatskim fudbalerom Mateom Pavlovićem, a ove godine je uslikana u društvu tenisera Borna Ćorića (26), koji je od pevačice mlađi 13 godina.

Upoznali su se pre nekoliko meseci preko zajedničkog prijatelja, a odmah su se potegle priče o njihovoj navodnoj ljubavnoj romansi. Sada domaći mediji prenose da je pevačica zbog njega otputovala u Ameriku, odakle ju je oterao njegov otac.

"Kaja je u Ameriku došla zbog Borne, s kojim je već neko vreme u tajnoj romansi, ali ta poseta se nije završila slavno. Bili su smešteni u istom hotelu. Kao što i biva, on je sve finansirao. Njena ćerka, koja živi na Floridi, takođe je došla da joj pravi društvo, znate kako to već ide. Međutim, haos je nastao kada se pojavio njegov otac. On je stigao nekoliko dana posle pevačice. Želeo je da bude uz sina na turniru i nije mu se dopalo kada je video da Borna više trenira s Kajom nego na terenu. To se sve dešavalo pre turnira, koji je, nažalost, izgubio. Ocu je bilo jasno da je zapostavio treninge i da to neće izaći na dobro", rekao je izvor Kurira i dodao:

!Ocu smeta razlika u godinama. Smatra da njegovom sinu više priliči da bude s Kajinom ćerkom, koja ima dvadeset i jednu godinu, a ne s majkom, koja je od njega starija trinaest godina. Zbog toga što je Kaja došla u Majami kod Borne on na društvenim mrežama nije objavljivao čak ni da je na turniru. U to su upućeni samo sportski novinari. Njegovi majka i otac ne podržavaju tu ljubav, niti će".