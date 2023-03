IMAO JE 19 GODINA KADA GA JE ZAUSTAVILA OVK: Glumac pokazao gde je odrastao - ovo je kuća Milana Vasića na Kosovu

Glumac Milan Vasić pokazao kuću u Velikom Ropotovu na Instagramu

Izvor: Instagram/milanvasic_official/MONDO/V.Sukdolak

Glumac Milan Vasić odrastao je na Kosovu u mestu Veliko Ropotovo, sa ocem Ljubomirom, majkom Oliverom i sestrama Tamarom i Milenom, za koje je veoma vezan, a nedavno je oštro reagovao na izjave Jovane Jeremić "o ljudima koji pričaju o otadžbini, a piju kafu na Vračaru".

"31. januar 1979 godina… Sat otkucava 09:30h... Čuje se plač jedne bebe… Tada je moja mama javila mom ocu da je dobio sina, a Tamari da je dobila brata. Dali su mu ime Milan, a prezime je nasledio od oca Ljubomira, Vasić! Kasnije su ga drugari zvali Milan, Miki, Mice, Baraba, Milanče. U Kosovskoj Kamenici su ga ljudi voleli, jer je i on voleo ljude", napisao je Milan na Instagramu uz svoju sliku kada je bio dete.

"Najveće svetinje su nam na Kosovu i mislim da Kosovo treba što više da se posećuje. Srce mi je tamo i Kosovo je nešto što ja pamtim, po najlepšem detinjstvu koje sam imao. Cela familija mi je na Kosovu i Kosovo je moja duša. Ja mislim da tako može da se kaže", rekao je Vasić jednom prilikom.

Milan i danas redovno posećuje roditelje i pomaže im oko uređenja imanja, koje je pravi mali raj. U prizemlju kuće smeštena je kuhinja, trepezarija, veliko kupatilo i dnevni boravak, dok se na spratu kuće nalaze spavaće sobe, a oko kuće je dvorište puno zelenila.

Izvor: Instagram/milanvasic_official

Glumac je jednom prilikom opisao dramatičan susret s takozvanom Oslobodilačkom vojskom Kosova kada je imao 19 godina i priznao da ne zna kako je tada prošao bez posledica.

Milan Vasić je morao tada da napusti rodno mesto Kosovsku Kamenicu i ispričao kako je izgledao jedan od susreta s paravojnom formacijom kosovskih Albanaca.

"Tog dana se sve dešava. Krećem ka Vranju i prvo albansko selo, Koretin se zove, kako krećem, prolazim džamiju, dolazim do izlaza iz sela, tu stoji kolona s obe strane, ljudi u crnom, sa tim znacima UČK. Maskirani, s mitraljezima stoje, kolona stoji. U tom trenutku već lagano kolena ne osećam. Jer tog dana se pojavio UČK, znači, nije ga bilo juče. Na celom Kosovu. Ozbiljan strah sam imao. Oni su uzimali ljude, odvedu nekog čoveka, ne znamo gde ga vode. Prva pomisao ti je 'kaput, ajde zdravo'. Ko zna šta im rade. Ja još ne mogu sebi da dokažem zašto sam ja čoveku iz UČK digao ruku kad mi je prilazio. On ide ka meni s puškom, a ja dignem ruku i pozdravim ga. Ja tu ruku nisam digao, nisam svesno to uradio kao da ja odglumim, da se javim. On je to video, pogledao me je, pogledao je registraciju PR i samo mi je puškom pokazao 'hajde, prođi'", ispričao je svojevremeno Milan Vasić u emisiji kolege Milana Kalinića na K1 televiziji.