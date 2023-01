VELIKA PODRŠKA LJUDIMA S KOSOVA: Voditeljka koja je zapalila javnost poručila - "Neka traže da me skinu s televizije!"

Jovana Jeremić objasnila svoju izjavu o Kosovu u Jutarnjem programu koja je podigla veliku prašinu u medijima i zbog koje su reagovale brojne javne ličnosti

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je napravila pometnju u javnosti kada je, vodeći Jutarnji program na Pink televiziji, govorila o ljudima "koji pričaju o Kosovu ispijajući kafu na Vračaru", govoreći da je veliki broj njih prodao zemlju za ogromne pare. Ubrzo je zbog ove izjave reagovao pevač Sloba Radanović, koji je u postu na Instagramu tražio da se Jovana Jeremić zabrani na televiziji, a slično misle i glumac Milan Vasić, glumica Milica Tomašević i manekenka Anđelka Tomašević.

Jovanu se sada oglasila za Telegraf i istakla kako je ovo uopšte ne dotiče i da ona stoji iza svojih reči.

"Svako ima pravo na svoj stav i oni, a i ja. Ja nemam problem sa njihovim stavom što su pozvali da budem skinuta sa televizije, takvi ljudi kao sto su oni, licemeri, i treba da pozivaju na tako nesto. Oni su ljudi koji su se pronašli u mojim rečima, jer su upravo oni ti koji su prodali za veliki novac svoja imanja na Kosovu. Došli su u Beograd odakle pozivaju na rat da drugi prolivaju krv, a ne oni. To je moj stav, upućen isključivo licemerima ovog društva koji su izuzetno bogati i koji se nalaze na uticajnim mestima i koji smatraju da im to pripada jer su došli sa Kosova i Metohije. Ja njima ne branim da zahtevaju da se sklonim sa televizije, kao što ni oni meni ne mogu da zabrane da iznosim svoj stav", rekla je Jovana i dodala:

"Velika podrška ljudima koji su ostali na teritoriji Kosova i Metohije, oni su pravi heroji i to je ono što je najvažnije. Ja istinski podržavam te ljude i upravo tom izjavom sam razdvojila žito od kukolja".

Voditeljka je još jednom naglasila da se njena izjava ne odnosi na one koji su pod prisilom prodali svoja imanja.

"Moja izjava se ne odnosi na one ljude koji su morali da prodaju svoje imanja jer su bili pod velikom pretnjom, oružjem, ubistvom i klanjem. Oni koji su morali, ja razumem šta znači morati, a oni koji nisu morali, su to uradili zbog sopstvene dobiti i zbog para, da bi došli na elitna mesta u Beogradu i odavde delili moralne lekcije".

"Ni na čije napade neću odgovarati. ovo su sve nebitni likovi, ljudi koje ja ne poznajem i nisam čula za njih. To su samo ljudi koji hoće da se ogrebu o moju popularnost i ovim potezom pokazuju da im Kosovo nije važno, nego da im je važna njihova popularnost. Da njih Kosovo interesuje nikada me ne bi napali na ovako monstuozan i bedan način, njih samo interesuje da budu malo u centru pažnje i šaka popularnosti preko Jovane Jeremić, rođeni su da budu miševi i to oni mali".