ON KRENUO S PUŠKOM, A JA DIGNEM RUKU: Milan Vasić besan zbog Jovanine izjave o Kosovu - pamti susret s terorističkom

Jedan od najboljih srpskih glumaca, Milan Vasić, ne zaboravlja situaciju na Kosovu i Metohiji, koja mu se desila kad je imao 19 godina.

Izvor: Instagram/milanvasic_official

I glumac Milan Vasić je, kao brojne javne ličnosti koje su se oglasile, prokomentarisao situaciju u vezi sa Jovanom Jeremić koja je razbesnela javnost iznošenjem svog stava o ljudima sa Kosova i Metohije koji su prodali imovinu i došli u Beograd. Poznato je da je glumac poreklom sa Kosova i Metohije, a jednom prilikom je opisao dramatičan susret s takozvanom Oslobodilačkom vojskom Kosova kada je imao 19 godina i priznao da ne zna kako je tada prošao bez posledica.

Milan Vasić je morao tada da napusti rodno mesto Kosovsku Kamenicu i ispričao kako je izgledao jedan od susreta s paravojnom formacijom kosovskih Albanaca.

"Tog dana se sve dešava. Krećem ka Vranju i prvo albansko selo, Koretin se zove, kako krećem, prolazim džamiju, dolazim do izlaza iz sela, tu stoji kolona s obe strane, ljudi u crnom, sa tim znacima UČK. Maskirani, s mitraljezima stoje, kolona stoji. U tom trenutku već lagano kolena ne osećam. Jer tog dana se pojavio UČK, znači, nije ga bilo juče. Na celom Kosovu. Ozbiljan strah sam imao. Oni su uzimali ljude, odvedu nekog čoveka, ne znamo gde ga vode. Prva pomisao ti je kaput, ajde zdravo. Ko zna šta im rade. Ja još ne mogu sebi da dokažem zašto sam ja čoveku iz UČK digao ruku kad mi je prilazio. On ide ka meni s puškom, a ja dignem ruku i pozdravim ga. Ja tu ruku nisam digao, nisam svesno to uradio kao da ja odglumim, da se javim. On je to video, pogledao me je, pogledao je registraciju PR i samo mi je puškom pokazao 'hajde, prođi'", ispričao je svojevremeno Milan Vasić u emisiji kolege Milana Kalinića na K1 televiziji.

Izvor: MONDO, Goran Sivački

Što se tiče Jovane Jeremić, smatra da ne bi trebalo ikada više da se pojavi na televiziji.

"Ja bih joj zabranio da ima bilo kakva prava i ne bih joj dozvolio da se više ikada bavi televizijom, ništa više. Ne može da govori tako, a borimo se i protiv većih sila. Jako je glupo da neko od naših tako nešto izjavi. Pogotovo voditelj koji je tu da bi vodio emisiju, a ne da komentariše, daje svoj sud i priča šta valja, a šta ne. Prosto treba da se zna šta je voditelj, a šta gost. To je jako ružno, tako možete da prozovete bilo koga ako gledate pojedinačne primere. U svakoj naciji i u svakom narodu imate dobrih i loših ljudi. Ne možete na osnovu nekoliko loših ljudi celu naciju da stavite u isti koš. To je jako ružno, stvarno je ružno. Ljudi su ogorčeni, bar neki ljudi koji su mi slali poruke, ali nažalost niko tu ne može da utiče, sem nekog ko ju je postavio da vodi i da se bavi tim poslom", izjavio je Milan za 24sedam.rs na ovu temu koja je razbesnela javnost.

