I DA MI SE NIJE JAVIO, PA ŠTA? Đani o čuvenom susretu sa Đokovićem u Dubaiju - To je naša FAMILIJA do kraja života!

Radiša Trajković Đani prokomentarisao je susret sa Novakom Đokovićem, kojeg su on i njegova supruga Slađa sreli u Dubaiju.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/djanimusic

Radiša Trajković Đani ne štedi na luksuzu i raskošnom životu, a nedavno je boravio sa suprugom Slađom u Dubaiju, gde su naleteli na slavnog Novaka Đokovića, kojem su se javili u holu hotela, a ovaj susret zabeležen je i kamerom, pa je brzo postao viralan na društvenim mrežama.

Mnogi su komentarisali da je Novak "ignorisao" Trajkoviće koji samo što mu "nisu poleteli u zagrljaj", pa je Đani, koji je uhvaćen na aerodromu, ispričao svoju stranu priče.

"Čovek je bio sa petnaest šeikova i javio mi se. Usred razgovora sam ga sreo, šta sad treba, da ostavi one ljude, da se mi tu grlimo i ljubimo?! A narod priča kako me je iskulirao... I da mi se nije javio, pa šta, to je naša familija do kraja života", poručio je Đani, koji ne krije koliko voli Novaka Đokovića, pa je rekao i da bi rado pevao porodici slavnog tenisera na nekom slavlju ukoliko ga pozovu.

Pogledajte i čuveni susret "sa familijom":

Pogledajte 00:18 Novak Đoković Đani

