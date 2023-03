BANKROTIRALA SAM ZBOG PREVARANTA SA TINDERA! Potresna ispovest žene koja ga je RASKRINKALA - "Četiri banke me TUŽE"

Žrtva prevaranta sa Tindera, Norvežanka Sesilija Fjelvej, progovorila je o traumatičnom iskustvu koje je doživela zbog čuvenog Sajmona Levija, čije je pravo ime Šimon Hajut.

Izvor: Instagram/screenshot/simon__leviev__official_/cecilie_

Pre 14 meseci na Netfliksu je izašao dokumentarac "The Tinder Swindler", odnosno "Varalica s Tindera". Film je rađen prema istinitom događaju, a žrtve su u njemu govorile o svojim iskustvima o velikoj prevari putem Tindera. Ubrzo je dospeo u top 10 filmova u 92 zemlje sveta.

Za one koji su možda zaboravili, "Varalica s Tindera" bila je priča o čoveku Sajmonu Leviju, čije je pravo ime Šimon Hajut, koji se predstavljao kao dobar čovek. Živeo je život bogataša, nosio je dizajnersku odeću, uspeo je da natera žene širom sveta da se zaljube u njega, ali je na kraju uzeo mnogo novca od njih - ukupno čak deset miliona dolara!

Jedna od žrtava bila je Norvežanka Sesilija Fjelvej, koja je i pokrenula celu priču. Zaljubila se u njega, mislila je da je savršen, a prvi dejt je bio neverovatan. Čak je otišla na putovanje u Bugarsku, i to njegovim privatnim avionom. Sve se činilo savršenim, a onda je na red došla velika prevara koje ni sama nije bila svesna. Došla je do tačke gde više nije mogla i neke stvari su joj postale sumnjive.

Seslija je prvi put progovorila za hrvatske medije i u intervjuu za Net.hr otkrila je detalje ove prevare, ali i šta se dogodilo u njenom životu nakon objavljivanja dokumentarca. Kada je Sesilija otišla privatnim avionom za Bugarsku, upoznala je ženu sa kojom Sajmon ima dete. Upravo je ova žena bila jedna od tri koje je prevario 2015. godine i upravo ga je ona stavila u zatvor na dve godine. Na pitanje da li je ikada saznala zašto je pokrivala Sajmona i govorila joj sve lepe stvari o njemu, Sesilija je odgovorila:

"Ona i ja smo razgovarale jer sam bila užasno tužna što žena može da uradi ovo nekome. Međutim, mislim da je bila u drugačijoj situaciji jer ima dete sa njim. Njih dvoje su živeli zajedno, onda je saznala da je trudna, a ona je bila u drugom stanju. Tek posle je saznala da je muškarac sa kojim će da dobije dete, zapravo varalica i da se poigrava sa njom. Ne mogu ni da zamislim kako je to bilo. Mislim da je to kao Stokholmski sindrom jer je osećala da mora da bude u kontaktu sa njim, jer imaju zajedničko dete. Cela priča je suluda i zato svi imaju toliko pitanja. Čak ni ja nemam odgovore zašto je uradila to što je uradila. Znam da su me ljudi osudili, ali ja ne želim da osuđujem druge. Ne znam u kakvom je položaju bila, da li se možda osećala ugroženo i zašto je uopšte bila u tom avionu. Žao mi je što ima dete sa njim jer neće biti lako", otkrila je Sesilija.

"Htela sam da povraćam"

"Bilo je toliko ljudi koje sam upoznala i morala sam da shvatim ko je bio deo toga, a ko nije. Koliko je to zaista ludo, koliko ljudi zaista može da uvuče u ovu zaveru? Svi pričaju o Sajmonu, ali ima toliko ljudi koji su uključeni u ovo i omogućavaju mu da uspe. Da ste ga samo upoznali i rekao vam da je generalni direktor velike dijamantske kompanije, to ne bi bilo isto. Suština je u ljudima oko njega koje on tako dobro koristi. Zato je ova prevara tako uspešno razrađena i zato se na neko vreme izvlačio. Ali upoznao me je tako da nije mogao da je koristi zauvek", rekla je Sesilija uz osmeh.

U jednom trenutku je počela da dobija fotografije u kojima je Sajmonov telohranitelj, Piter, prekriven krvlju. To su poruke i slike koje je svaka žena, a koja je bila povezana sa prevarantom, dobijala.

"Mislim da je zato veoma opasno sa prevarama uopšte, kada ljudi kažu 'kako niste videli sva ta upozorenja'. Naravno, kada niste deo tog celog procesa ispiranja mozga, onda vidite da je bilo dosta toga. Dala sam svoju kreditnu karticu, on je trošio novac, a nije mi vratio ništa. Imao je savršen način da te drži pod stresom. Zvao me je svaki dan, slao mi poruke dok sam radila, nisam imala vremena ni da razmišljam, jer se uvek nešto dešavalo i uvek je postojala neka situacija", ispričala je Sesilija.

"Na kraju shvatiš da nešto nije u redu, ali tada si već u strahu od toga u šta ti se život pretvorio i šta će se dogoditi kada stvarno shvatim da sam prevarena, pa ipak pričekaš još malo. Moje telo mi je govorilo da sam prevarena, dok je moj mozak to kasnije shvatio. Bilo mi je mučno i htela sam da povraćam i tako je bilo nekoliko dana pre nego što sam kontaktirala 'American Express'. To je suludo. Naravno, bilo je nekoliko stvari koje su se dogodile i kad sad razmišljam, vidim… Tražio mi je novac, kartica mu je blokirana, ne voli me. Bila je to jako dobra prevara. Pronašao je savršen način da se izvuče iz svega. I na kraju kriviš sebe, jer nakon svega što je bilo, razmišljaš o svemu što se dogodilo. Šta nisam videla, zašto je ovo tako loše završilo… Stavila sam sve na papir i videla da sam uzela sve te pozajmice u jako kratkom vremenu. Bilo je mnogo velikih pozajmica i sve se jako brzo nagomilalo", rekla je.

"Četiri banke u Norveškoj su me odvele na sud"

Sajmon je od nje uspeo da uzme 250.000 dolara! Sesilija je uzela devet pozajmica iz različitih norveških banaka i otkrila je da je sada u tim bankama na crnoj listi.

"Banke su upoznate sa celom situacijom, ali bilo je jako teško. Morala sam da podnesem zahtev za stečaj kako bih mogla da nastavim dalje jer je bilo previše pozajmica da se nosim sa svime. Ljudi kažu da treba da snosim odgovornost za sve što se desilo i zaista jesam. Kada se borite sa bankrotom, vaš kreditni rezultat je uništen, tako da se mnogo toga dešava. Ali takva je igra, nažalost. Ja sam ta koja je digla kredite i ja sam ta koja je potpisala sve papire. Sajmon je odigrao veoma dobro, jer njegovo ime nije bilo ni na čemu. Četiri banke u Norveškoj su me odvele na sud. Bila sam na dva suđenja kao optužena. Bilo je to zaista teško. Nadam se da ću uspeti da rešim stvari na kraju. Zaista sam mnogo naučila iz cele ove situacije. Život nije u novcu i počinješ da ceniš neke druge stvari kada odjednom nemaš ništa. Biću dobro, ali borba još traje", ispričala je Sesilija.

"Život mi se potpuno promenio"

Prošlo je 14 meseci otkad je Netfliks prikazao dokumentarac, a Seslija je otkrila koliko joj se život zapravo promenio.

"Deset godina sam radila u IT sektoru kao dizajner, tako da sam imala skroz normalan posao od 9 do 17 sati i onda odjednom - bum. Putovala sam svetom, radila sam televizijske projekte u Australiji, gostovala sam kod dr Fila u SAD-u što je bilo jako čudno iskustvo. I dok sam putovala svetom, davala sam razne intervjue, razgovarala sa mnogo banaka i finansijskih institucija koje žele da vide šta je pošlo po zlu u mom slučaju. Jako je malo žrtava prevare koje mogu da budu na sceni i govore o svemu. I to radim u poslednje vreme. Sada sam deo organizacije kojoj sam suosnivač kako bih pomogla žrtvama prevare sa praktičnom podrškom i podrškom za mentalno zdravlje. Ima puno toga što se događa u mom životu. Želim da promenim stvari, želim da promenim kako naše društvo gleda na žrtve prevare, kako pričamo o tome i vidim kakvu pomoć zapravo možemo da pružimo. To je nada organizacije i lansiramo je ove godine, tako da sam jako uzbuđena", ispričala je Sesilija.

Za kraj je otkrila kako još nije pronašla srodnu dušu i još zanimljivije - i dalje je aktivna na aplikacijama za upoznavanje. "Ako ima nekih hrvatskih muškaraca, možda ću otići u Hrvatsku u budućnosti", našalila se za kraj.