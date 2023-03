"ANA MI JE PREDLOŽILA DA ME NJENA KUMA ZADOVOLJI ORALNO" Moka iznio šok optužbe na račun Kačavende

Proslavljeni košarkaški as Zoran Moka Slavnić odgovorio je na prozivke Milene Kačavende i otkrio kakve je namere Anina kuma imala sa njim.

Podsjećanja radi, kuma aktuelne učesnice "Zadruge 6", Ane Ćurčić, Milena Kačavenda, nedavno je objelodanila da je Zvezdanova majka varala Moku sa proslavljenim golmanom, Tomislavom Ivkovićem. Ova priča u velikoj mjeri razljutila je bivšeg košarkaša, koji je riješio da o svemu progovori.

"Ona je odgovorila Zvezdanovoj majci. Iskreno sam razmišljao, šta mogu da otkrijem. Ova priča sa moje strane nije uperena da ja njoj dajem neki odgovor. Ta količina laži izlazi iz nje, jer je lečeni alkoholičar. Kako je nije sramota", počeo je Moka, a potom otkrio da je Ana htjela da ga spoji sa Kačavendom.

"Milena je liječena alkoholičarka, opsjednuta je mojom patkom. Kačavenda mrzi muškarce. Ana mi je predložila da me Milena zadovolji oralno. Ona je imala želju da joj napunim usta, pošto je gutačica. Ana mi je to predložila, i pitala ako nećeš to, imajte normalni s*ks. Ta njena opsesivnost, non stop govori patka. U prvi njenom intervju je pričala da nemam patku među nogama. Iskren da budem za takve i nemam. Takve poput nje, moraju da plate. Nek gledaoci sami procijene, ko je ona, a ko sam ja."