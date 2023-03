MAJKA ZADRUGARKE BESNELA NA NJENOG BIVŠEG, SAD GA DIŽE U NEBESA! Očajna zbog ćerke - "Gledao ju je na poseban način"

Majka Milice Veselinović, koja je u prošloj sezoni prvo veče imala intiman odnos, oglasila se povodom ćerkinog učešća u Zadruzi 6.

Majka Milice Veselinović, Ana Veselinović, oglasila se povodom ćerkinog učešća u ovoj sezoni Zadruge i priznala da je zabrinuta za njeno zdravstveno stanje, ali i rekla da smatra da se Milica ovog puta nije dobro pokazala i da nijedan muškarac nije iskren prema njoj.

"Sve ovo kroz šta Milica prolazi, odgovornost je nas kao njenih roditelja. Ona je premlada, mi smo previše dopustili. Ono tamo nije okruženje za nju, svi su pokvareni i bezobrazni... Znam ja šta ona traži od muškarca, ali tamo bi svi samo da je iskoriste, a ona traži pažnju i ljubav. Rekla sam joj da treba da ostavi srce napolju, a da unese mozak, a ona je očigledno sve suprotno uradila. Osećam se krivom kao njen roditelj...", rekla je Ana, koja je u ovoj sezoni promenila mišljenje o ćerkinom bivšem dečku Mensuru Ajdarpašiću.

"Ona jeste na jeziku jaka, ali ona je jedno emotivno biće koje traži pažnju, ljubav... Ona je imala Mensura koji joj je pokazivao pažnju u rijalitiju, bila je miljenica u familiji, imala je pažnju i ljubav u porodici. Na to je navikla, ali to traži sada u Bilalu, Caru, koji to ne mogu da joj pruže i koji samo žele da je iskoriste i bace. Bira pogrešne muškarce, emotivno je nestabilna i slaba kad je u pitanju ljubav. Ono što je prošle godine imala kod Mensura pokušava ove godine da nađe u drugim muškarcima, ali se oni samo sprdaju s njom i ništa više. Ne mogu da grešim dušu, Mensur je nju gledao na poseban, drugačiji način, bio joj je posvećen, imao je zaštitnički stav prema njoj, a sad pokušava to da nađe na pogrešnoj strani... To sada u ovoj sezoni ne može da nađe. Duša me boli kad je ponižavaju i pričaju joj iza leđa, ali se nadam da će da otvori oči i da shvati da to što radi u našim očima i u očima zadrugara izgleda zaista loše", pričala je Miličina mama.

"Ne bih je tukla sigurno, ima ona dovoljno godina, ali ćemo imati ozbiljan razgovor, to sigurno. Ne treba da dozvoljava da se ponižava zbog muškarca i da zbog toga trpi osude. Ja je kao majka ne opravdavam, meni je teško za gledati, ali znam šta traži i šta joj fali... Ona misli da ako da slobodu nekom muškarcu da će da ozvaniči vezu s njom, a zapravo oni se samo sprdaju i koriste je, samu sebe povređuje... Žao mi je i duša me boli... Znam da joj je teško i duša me boli, kad ona plače, plačem i ja", rekla je Ana i prokomentarisala i fizički izgled svoje ćerke, koja se u ovoj sezoni drastično ugojila: "Plašim se samo da nije dobila neki poremećaj hormona. Bila je pod stresom... Ne znam šta da mislim. Ona je i napolju mnogo jela, slatkiše posebno, ali nije se gojila tako. Tamo je neaktivna. Vidim da je malo počela da mršavi. Nadam se da se goji od hrane i da nema neki zdravstveni problem".

