2000. GODIŠTE I VEĆ IDE SKANDALOZNO OBUČENA: Pevačica u ŠOK izdanju - tange, gole bradavice i to nije sve! (FOTO)

Američka pevačica Šarlot Lorens zaprepastila je javnost smelim izdanjem na prestižnom događaju.

Izvor: Profimedia

Američka pevačica Šarlot Lorens bila je glavna tema na dodeli dodeli nagrada u Los Anđelesu. O njenom stajlingu bruje društvene mreže i niko ne može da ga definiše - hrabrost, ludost, neukus ili nešto četvrto? Ova, uskoro 23-godišnjakinja, obukla je toaletu koju su modni znalci označili kao "čist promašaj".

Obukla je haljinu koja se sastoji iz dva dela - gornji je heklan i sve se nazire, a donji je potpuno providan. Pevačica je jasno stavila do znanja da ne nosi brushalter, te nije imala problem što su bradavice izražene. Takođe, odabrala je crne tange, ali je zadnjicu prekrivao prozirni ogrtač sa kojim je pozirala raširenih ruku. Bilo kako bilo, ovo je kreacija koju su mnogi okarakterisali najgorom ikada.Photo Set as poster photo

"Kome je ovo lepo?", "Što su mlađi, to su gori", "Bože, na šta ovo liči?", "Ne znam gde pre da gledam. Svaki detalj je grozan", "Kada će shvatiti da vulgarno nije lepo", "Zašto se devojke ovako upropaste", "Ona je 2000. godište, a već ide u ovim tangama i bez brusa?!", glasili su samo neki od komentara na mrežama.

Izvor: Profimedia

Podsetimo, Šarlot Lorens je oduvek bila "zakopčana do grla", pa je ovo izdanje sve iznenadilo. Možda se to promenilo otkako je raskinula sa kolegom Čarlijem Putijem. Počeli su da se zabavljaju kada je ona imala 18, on 27, a kraj je usledio krajem 2019. godine. U to vreme pevač nije mogao da sadrži suze dok je pričao o pesmi koju je, kako se pretpostavljalo, posvetio njoj.

"Nikad nisam ispričao ljudima šta mi se desilo i kakav bol sam osetio dok sam prolazio kroz najgori raskid u svom životu u 2019. godini. Hteo sam sve da gurnem ispod tepiha i da počnem ponovo, da okružim sebe boljim ljudima", rekao je on.