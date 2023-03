DOŠLA NA CRVENI TEPIH, A OBRVE I BRUSHALTER OSTAVILA KOD KUĆE: Isturila BRADAVICE, svi kažu - Nisi kao sestra!

Pevačica Noa Sajrus, sestra popularne Majli, pojavila se na Pariskoj nedelji mode u izdanju koje je sve zapanjilo - bez brushaltera i obrijanih obrva.

Izvor: Profimedia/ABACA

Noa Sajrus (23), sedam godina mlađa sestra planetarno popularne muzičke zvezde Majli (30), privukla je pažnju svih prisutnih na prestižnom modnom događaju u Parizu. Na jučerašnjoj reviji čuvene dizajnerke Stele Makartni, u okviru ovogodišnje Nedelje mode, pojavila se u autfitu o kom će se dugo pričati. A bogami i o njenom čudnom "mejkapu"...

Pevačica koja očigledno pokušava da izađe iz senke daleko popularnije sestre, čija nova pesma "Flowers" o osnaženju nakon kraha braka sa Lijamom Hemsvortom je viralni hit, izazvala je šok na crvenom tepihu stajlingom koji joj ni u kom pogledu nije laskao. Po rečima korisnika društvenih mreža, ako je avangardni "look" ono na šta je ciljala, reklo bi se da je omašila. A ni to što je obrijala obrve joj nije pomoglo... Međutim, nije to jedino što je drugima "bolo oči".

Pipijena haljina od žerseja sa otvorenim leđima i u boji kajsije, ne samo da je otkrila svaku i najsitniju nesavršenost na telu ("izdajnički" celulit na zadnjici i butinama), već i još nešto "pikantnije"... Otkrila je i da je pevačica na modni događaj došla bez brushaltera, što su "isturene" bradavice i potvrdile.

Pogledajte kako je izgledala Noa na Nedelji mode...

Kako su modni znalci ocenili, ništa u njenom izgledu nije "štimalo". Kosa puštena da pada niz leđa, ni trunku stilizovana kao da pevačica nije imala nameru nimalo da se potrudi oko nje... Bleda šminka koja je trebalo da isprati ceo "minimalističi" stajling učinila je da, po mišljenju mnogih, Noa izgleda gotovo bolesno...

"Ne može ni da priđe Majli, izgleda kao izbljuvak", "Pokušava da se takmiči sa sestrom", "Nisi kao Majli, džaba pokušavaš", neki su od komentara na mrežama.

A kako se vama dopada stajling sestre Majli Sajrus?