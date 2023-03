BIVŠI ZADRUGAR VIDEO DA SE ANĐELA POLJUBILA S DRUGIM MUŠKARCEM! Otkrio TAJNU čim je izašao - "On se samo obrisao..."

Adam Đogani tvrdi da je jedini svedok poljupca između Anđele Đuričić i zgodnog učesnika Zadruge, koji je trenutno u vezi, kao i ona.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Bivši učesnik Zadruge, Adam Đogani, koji je nedavno napustio imanje u Šimanovcima, rešio je da "progovori" nakon vraćanja u realnost, pa je izneo neke šokantne tvrdnje na račun Anđele Đuričić, koja je poslednjih meseci zbog veze sa Zvezdanom Slavnićem glavna tema rijalitija.

Adam tvrdi da je Anđela za rođendan Marka Markovića sa slavljenikom otišla u sobu i da se tamo desio poljubac, te da je on jedini svedok tome, kao i da Zvezdan ne zna za to, a on nije želeo da ih oda dok je bio u Zadruzi.

Izvor: YouTube/Red TV

"Otkriću ti jednu tajnu. Kad je Marko Marković slavio rođendan i kada mu je Anđela čestitala, u tom trenutku je ulazila u sobu i između njih dvoje se dogodio poljubac koji niko nije primetio. Ja sam jedini bio u tom trenutku iza njih, slučajno sam se zadesio. Marko se obrisao, kao da se ništa nije desilo. Sad sam to rekao, kada je prošlo sve i kada sam izašao iz rijalitija", izjavio je Adam Đogani, a ta navodna situacija nije zabeležena ni kamerama.