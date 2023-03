POLUDELI OD NERVOZE ZBOG ANE NIKOLIĆ! Posle skandala na koncertu čekali je sat vremena - "Ne bih je ni pustila" (VIDEO)

Pevačica Ana Nikolić posle dužeg perioda postala je ponovo aktivna u medijima, te gostuje u mnogim emisijama, a u jednoj su se gosti unervozili zbog nje.

Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno

Otkako je najavila svoj veliki koncertu u Areni Anu Nikolić viđamo u raznim emisijama, a svojim izjavama i stajlingom privlači veliku pažnju, te neretko neki isečki iz emisija završe na društvenim mrežama. Nakon što je skandalozni snimak s njenog koncerta u Hrvatskoj na kom je sedela na podu i vikala usijao mreže, Ana Nikolić gostovala je u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković.

Ona je na snimanje kasnila punih sat vremena. Spremni gosti su je čekali u studiju, dok Ana za to nije marila. Još uvek nije poznato zbog čega je Nikolićeva kasnila, ali se na snimku primeti kako joj se nije žurilo, a mnogi su prokomentarisali da je "boli uvo za sve", dok su neki poručili i da je oni "ne bi čekali".

Nakon sat vremena kašnjenja, Ana se konačno pojavila u emisiji, a gosti nisu mogli da poveruju da neko toliko može da kasni, kad su svi stigli na vreme i ispoštovali domaćina, prenosi "Paparaco lov". Pevačica je u emisiji progovorila i o bivšem suprugu Stefanu Đuriću Rasti i istakla da je papire za razvod zatražila onda kada ga je najviše volela. Ona je otkrila i zbog čega se razvela iako je ljubav bila velika.

"Mi smo više kao blizanci, više nego moj brat rođeni. Nije se ljubav potrošila, dva ista karaktera i temperamenta, gde niko neće da povuče ručnu, dva narcisa, zlostavljača, teško. I meni je žao, ali, prosto, to je tako. Sve je to moglo, gađali smo se stvarima, ali kada je došlo dete više nisam imala taj luksuz da treba tako da živimo. Ljubav prema Tari je bila veća za mrvicu, između dva zla sam izabrala manje", ispričala je Nikolićeva, a voditeljka ju je upitala da li to znači da on nije bio spreman za roditeljstvo - "Ne znači. Bio je mlad. Ja sam papire za razvod podnela kada sam ga najviše volela. Najteža, ali najispravnija odluka", poručila je Ana.

Nikolićeva je nedavno gostovala i u još jednoj emsiji gde je voditeljku prekidala nekoliko puta, a zatim se opet našla na meti tviteraša kada je izjavila - "Droga, ko je rekao droga?". Pevačica ne preza ni od javnih prozivki s koleginicama, pa je tako zaratila i sa Jelenom Karleušom koja joj nije ostala dužna.