BRUTALNA PROZIVKA DARE BUBAMARE: Ana Nikolić joj ismejala pesmu, ova objavila video - "Ko te je*e"

Pevačica Dara Bubamara odgovorila na prozivke koleginice Ane Nikolić

Pre nekoliko nedelja, pevačica Dara Bubamara je objavila spot za pesmu "Koka roka", koju je za nju napisao pokojni Milan Laća Radulović.

Ovim povodom se oglasila Jelena Karleuša i putem Instagram storija poručila da je tu pesmu kupila od Laće "jer joj je bilo žao", da bi potom po pesmi udarila i Ana Nikolić.

Ona je u jednom intervjuu otkrila "da joj nije jasno ko bi mogao da peva taj užas"."Nisam čula za to i nisam znala ni da je izašla 'Koka roka'. Meni je Laća puštao tu pesmu još odavno. Meni je to bilo nešto užas. Pitala sam ga šta mu je to. Ne mogu da shvatim da to neko može da peva. Mislila sam da to niko neće snimati, ali eto".

Sada je Dara Bubamara reagovala na ovu njenu izjavu - ona je na Instagramu objavila snimak na kojem se čuje tekst njene pesme "bebe, ko te je*e", uz sliku Ane Nikolić.

