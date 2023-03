BOLJE BI MU BILO DA POSTAVI KAMERE ISPRED ŠKOLE SVOJE UNUKE: Ispovest Nikoline Pišek - o Miši Grofu, tužbama i drami!

Skoro godinu dana je prošlo od smrti supruga Nikoline Pišek, Vidoja Ristovića, a voditeljka kaže da se trudi da se vrati normalnom životu.

Nikolina Pišek se nedavno vratila na male ekrane nakon teškog perioda s kojim se nosila nakon smrti supruga Vidoja Ristovića, od koje je prošlo skoro godinu dana. Preminuo je iznenada 8. maja 2022. godine i ostala je sama sa dve ćeke, a Nikolina je od tada bila izložena medijima i kritikama javnosti više nego ikada.

"Ovakve stvari mi pomažu da se unormalim. Bila je stvarno teška godina i trudim se vratiti u normalu i naprosto to moram činiti zbog porodice, okoline, deteta, najmlađe kćerke koja definitivno zavisi od mene i gleda u mene i reflektuje moje emocije. Tako da, ako sam ja loše i ona je loše", otkrila je Nikolina Pišek za hrvatski RTL Direkt kako se oseća i prokomentarisala medijsku hajku u proteklom periodu.

"Sad je privremeno splasnulo. Ja sam podigla neke tužbe baš zbog tog, protiv medija koji su iznosili takve neke stvari. Ne želim ići u nekakve dugotrajne procese i ne zanima me nikakva finansijska korist. Samo želim da se to stiša i da imamo pravo na neko dostojanstveno prolaženje kroz celu tu temu. Bilo je jako ružno i primetila sam da nisam jedina. Svi znamo za slučaj Severine koja isto proživljava neviđen medijski progon za njezine privatne situacije. To je jako nedostojanstven položaj za bilo koju osobu. Pogotovo žensku, koja je ujedno i majka i koja mora i raditi i javno delovati na sceni. Mislim da je to neverovatno teško iskustvo", rekla je navodeći da je znala da će biti gadno i da je bitka protiv toga u startu izgubljena.

Prokomentarisala je i odnos s ocem pokojnog Vidoja, a svojim svekrom Mišom Grofom, koji ju je optužio za razne stvari, između ostalog da je kriva za smrt njegovog sina i da nije tugovala za njim, a na Vidojev grob postavio je i kamere, kako su mediji pisali. "Bilo bi mu bolje, da ih postavi ipak ispred škole svoje unuke, pa možda da bude dobar deda, da ju povremeno vidi. Makar pred školom, ako nikako drugačije", poručila je voditeljka.

Na pitanje da li bi možda bilo bolje da se ponašala kao "dobra udovica", Nikolina je odgovorila: "Verovatno da, iako sumnjam da bi to bilo dovoljno dobro u mom slučaju, mislim da su se ovde baš tendenciozne struje formirale da se mene diskredituje od strane dotičnog. Da sam bila u crnom možda bi se dogodilo nešto slično tome, ali mislim da je taj progon udovica, tihi progon, prisutan jako dugo u našem društvu, ne samo u našem - na celom Balkanu. To ima nekakve istorijske korene u svim društvima. U hinduizmu se još spaljuju iako je 1829. to postalo ilegalno, ali taj običaj se još uvek praktikuje. Na neki način se i ovde spaljuju na Balkanu. Preteška je to reč. Jednu emisiju sam posvetila baš tome, tako da sam razgovarala s profesorkom Mirjanom Bobić koja je bila autorka jedne od ocenjene najboljom knjigom iz tematike sociologije o udovicama i jednoj društvenoj nepravdi. Stigmatizacija postoji", smatra Nikolina Pišek.