PUCAM PO ŠAVOVIMA! Tea Tairović o ljubavi, novcu i cijeni slave - "Garderoba vas steže, uvlačite stomak i jedva dišete!"

Tea Tairović je razočarana u ljubav i za sebe kaže da nema sreće s momcima, pa je maksimalno posvećena poslu koji je ispunjava.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Iako je smatraju najatraktivnijom na našoj sceni, Tea Tairović priznaje da već duže vreme ne može da nađe dečka i da je razočarana u ljubav, pa je maksimalno posvećena poslu koji joj donosi odličnu zaradu budući da mesecima unapred ima zakazane nastupe.

"Nemam sreće u ljubavi, ali imam sreće u novcu. Mogu za sebe da kažem da sam srećna osoba, iako me ljubav neće. Baš nemam sreće u ljubavi, ali mora nešto da ne štima. Ne priželjkujem za sada da se udam i obučem belu venčanicu, a ne daj Bože ni da se zaljubim. To bi me ubilo i dokrajčilo. Zatvorili bi me zauvijek. Kakvo crno zaljubljivanje, želim samo da uživam u svom životu. Rad je, zapravo, moje najveće zadovoljstvo i satisfakcija", kaže Tea Tairović, koja u svemu ima podršku majke, pa se njoj jada i kada upadne u probleme.

"Mama me smiruje kada god počnem da paničim. Govori mi da uvijek treba kroz život ići polako. Oko svega se stresiram kada je posao u pitanju, jer ovo je moj život i sve dajem od sebe zarad pjevačke karijere. Velika je odgvornost i samim tim mi nije nimalo prijatno. Pucam po svim šavovima", priznaje Tea, koja je prokomentrisala i nastup Luke Blacka i pesmu "Samo mi se spava".

"Luki čestitam i želim mu da uspije u Liverpulu. Meni u ovoj situaciji takav vid projekta ne treba, jer bih dodatno poludjela, morali bi da me hospitalizuju. Možda se sledeće godine prijavim na takmičenje, ako budem imala dobru pjesmu i performans", izjavila je Tea, koja istovremeno priprema album i veliki koncert na Tašmajdanu, 17. juna, a usput redovno i nastupa. Iako mnogi misle da je bavljene estradnim poslom "med i mlijeko", Tea priznaje da nije sve tako sjajno kako izgleda.

"Garderoba vas bocka, steže sa svih strana. Uvlačite stomak konstantno. Jedva dišete, ali se isplati to sve kada vidite na kameri da izgledate lijepo. Ne mislim da postoji najljepša žena, svako ima svoje viđenje lepote. Sebe volim ovakvu kakva jesam i drago mi je kad me svi hvale", objasnila je i dodala da ipak najviše od svega voli privatne momente, kao što je odmaranje kod kuće, uživanje s kumama i porodicom, a najviše joj smeta što ne može da izlazi u kafane: "To je ceh koji plaćam od kada sam postala poznata".