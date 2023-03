Tea Tairović karijeru je započela u takmičenju "Zvezde Granda" u kom je tada članica žirija bila Jelena Karleuša koja u početku nije imala riječi hvale za njene vokalne sposobnosti.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć/Kurir/Nemanja Nikolić

Tea Tairović trenutno važi za jednu od najangažovanijih pjevačica na domaćoj javnoj sceni, a već dugo je prati i "titula" kraljice bakšiša, budući da nema veselja na kojem je nisu dobrano okitili novcem. Gostujući u jednoj emisiji pjevačica je progovorila o prvom solističkom koncertu, koji će se održati u julu, ali i njenoj zaradi, zbog koje je često na naslovnim stranama medija.

Mlada i atraktivna pjevačica, započela je pripreme za koncert, ali se osvrnula i na komentare onih koji smatraju da je ovakav poduhvat preuranjen za nju - '' To mogu da kažu samo ljudi koji nisu upućeni u moj rad. Ja imam iza sebe osam godina karijere, samo što se ta neka moja velika popularnost dogodila u poslednje dvije'', poručila je Tea, i dodala da je trenutno jedina okupacija u njenom životu posao, zbog koga je zapostavila ljubavni život.

Otkrila je i šta je ono što želi da koncertom pokaže publici u Beogradu, kao i da će gošća biti Sanja Vučuć - "Želim da im pokažem Teu, onakvu kakvu oni znaju, ali i dio koji oni ne znaju, to se sve krije na novom albumu, koji će uskoro čuti. Neki emotivni dio mene".

Vidi opis PRIČALO SE DA SE ZBOG KARLEUŠE ZAKLJUČALA! JK je prozivala pre 7 godina, Tea progovorila o sukobu - Srele se oči u oči! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 10 / 10

Tea je otkrila i da je u životu vodi intuicija, a potom ispričala i anegdotu sa aerodroma kada je osjetila da će let biti otkazan - "Opterećena sam letovima, jer mnogo vremena provodim u avionima. Imam aplikaciju na telefonu, koja pokazuju gdje su turbulencije, i kakav će biti let. Dogodilo se u Štutgartu, da sam vidjela da jako duva vjetar, i već sam vidjela kako će biti. Vidim ja na tabli na aerodromu da kasni poletanje, okrenem se ka muzičarima i kažem: "ovaj ne leti sigurno". Uključim ja aplikaciju, ono svuda crveno. Kako smo sjeli u avion, nešto me je presjeklo. Ustajem i kažem im da ja ne želim da letim ovim avionom, ako treba idem autobusom. Neki Rus koji je sjedeo tu u blizini, ustade i kaže da ide i on, jer je shvatio da sam nešto osjetila. Moji muzičari su odlučili da ipak ostanu u avionu. Dok sam ja sređivala da mi vrate prtljag, sjela sam nešto da pojedem, zove me Dule i kaže da avion ipak neće da poleti'', ispričala je kroz osmjeh pjevačica u emisiji "Prvi red" na K1 televiziji, i dodala da nema neke rituale, ali da umije da ode u crkvu kada se osjeća loše, ili kada ima neki ružan predosjećaj.

Nedavno se u medijima pojavila vijest da se Tea Tairović navodno zaključala u šminkernicu, kada je na jednom nastupu srela Jelenu Karleušu. Njihov navodni sukob datira još iz takmičenja Zvezde Granda, kada Jelena baš i nije bila blagonaklona ka mladoj pjevačici. Tea je sada otkrila istinu o odnosu sa starijom koleginicom.

"Jelena je tada bila još i mlaka, kako se kasnije komentarisalo u takmičenju. Ona je meni samo tada, za prvi nastup rekla da je bio mlak i bez energije. Ja sam se tada zainatila, mnogo sam vježbala, i otišla sam u školu pjevanja, gdje je nakon toga imala samo riječi hvale za mene. Nakon takmičenja, srele smo se posle šest ili sedam godina na nastupu u Cirihu, popričale tri minuta i to je to. Uzajmno smo čestitale jedna drugoj na uspjesima", prisjetila se Tea Tairović.

Nedavno su mediji u Srbiji prenijjeli fotografiju pjevačicinog navodnog hapšenja u Švedskoj. Tea je demantovala ove navode i ističe da je istina potpuno drugačija - "Slika koja se pojavila u medijima uopšte nije sa aerodroma, nego iz bekstejdža. Ljude koje vidite na slici, možete vidjeti i na mojim nastupima. Oni obezbjeđuju prostor, u istim tim uniformama i sa značkama. Plašim se da sad može bilo ko i bilo šta da izmisli, i da te ljudi satanizuju zbog toga".

Pogledajte i delić s jednog nastupa Tee Tairović: